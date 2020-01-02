Алессандра Амбросио поделилась яркими снимками с отдыха

Новости шоу бизнеса:Сексуальная бразильская супермодель проводит новогодние праздники под ласковым солнцем.

После встречи Рождества в своем доме в Лос-Анджелесе модель вместе с семьей отправилась понежиться на роскошных пляжах Атлантического океана. Она отправилась на отдых на родину вместе с дочерью Аней и сыном Ноа. Компанию звездному семейству составил возлюбленный знаменитости Никола Одди.

Алессандра Амбросио поделилась соблазнительными кадрами с отдыха на личной странице в инстаграме.

Одна из самых известных "ангелов" Victoria's Secret воспользовалась случаем продемонстрировать свое стройное тело во всей красе. 38-летняя Алессандра Амбросио появилась перед камерой в обольстительном красном купальнике и солнцезащитных очках. Волосы модель собрала в высокий пучок, дополнив прическу ярким аксессуаром.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Partiu .... Frias !!! #foreveronvacation @ingefonteyne Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 26 Дек 2019 в 1:32 PST

На других кадрах Алессандра Амбросио появилась в объятиях своего любимого Никола Одди. Фотограф успел заснять пару за страстным поцелуем в бассейне. Эту же локацию звезда выбрала, чтобы позагорать под ласковым солнцем, а заодно показать подтянутые ягодицы.

Кроме фотосъемки с любимым, Алессандра Амбросио опубликовала жизнерадостный снимок с 11-летней дочкой Аней. Для пляжного образа они выбрали family look – стильные разноцветные купальники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Cheers to a new Decade ‼️‼️‼️ #2020 Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 30 Дек 2019 в 7:23 PST

С новым годом вас и ваши семьи, надеемся, что он будет полон множеством благословений и захватывающих впечатлений, – поздравила знаменитость своих поклонников.