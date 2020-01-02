Скачать
Четверг, 02.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Гончарук: Реформа, которую годами ждали Украина и Европа, завершилась быстро и слаженно
Гончарук: Реформа, которую годами ждали Украина и Европа, завершилась быстро и слаженно
"Почему только США?": Трамп призвал Францию, Германию и НАТО "давать больше" Украине
Трамп призвал Францию, Германию и НАТО "давать больше" Украине
Герой-любовник: Усик снялся в новогоднем "Вечернем квартале" (Видео)
Герой-любовник: Усик снялся в новогоднем "Вечернем квартале" (Видео)
Кайли Миноуг выходит замуж
Кайли Миноуг выходит замуж

Алессандра Амбросио поделилась яркими снимками с отдыха

Алессандра Амбросио поделилась яркими снимками с отдыха
00:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Сексуальная бразильская супермодель проводит новогодние праздники под ласковым солнцем.

После встречи Рождества в своем доме в Лос-Анджелесе модель вместе с семьей отправилась понежиться на роскошных пляжах Атлантического океана. Она отправилась на отдых на родину вместе с дочерью Аней и сыном Ноа. Компанию звездному семейству составил возлюбленный знаменитости Никола Одди.

Алессандра Амбросио поделилась соблазнительными кадрами с отдыха на личной странице в инстаграме.

Одна из самых известных "ангелов" Victoria's Secret воспользовалась случаем продемонстрировать свое стройное тело во всей красе. 38-летняя Алессандра Амбросио появилась перед камерой в обольстительном красном купальнике и солнцезащитных очках. Волосы модель собрала в высокий пучок, дополнив прическу ярким аксессуаром.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Partiu .... Frias !!!  #foreveronvacation  @ingefonteyne

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

На других кадрах Алессандра Амбросио появилась в объятиях своего любимого Никола Одди. Фотограф успел заснять пару за страстным поцелуем в бассейне. Эту же локацию звезда выбрала, чтобы позагорать под ласковым солнцем, а заодно показать подтянутые ягодицы.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Holiday Plans ... ‼️ 1,2 or 3 ⁉️

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Кроме фотосъемки с любимым, Алессандра Амбросио опубликовала жизнерадостный снимок с 11-летней дочкой Аней. Для пляжного образа они выбрали family look – стильные разноцветные купальники.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Cheers to a new Decade ‼️‼️‼️ #2020 

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Модель Алессандра Амбросио покорила поклонников новым образом (Фото)

С новым годом вас и ваши семьи, надеемся, что он будет полон множеством благословений и захватывающих впечатлений, – поздравила знаменитость своих поклонников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Модель, Алессандра Амбросио, Снимки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До "сотни" за 5,7 секунды: в сети появились первые снимки Genesis GV80
02 Правоохранители отчитались о ситуации во время факельного шествия в Киеве (Фото)
03 В ГБР пытаются разобраться, что помешало успешной работе ведомства
04 Наиболее полезен для мужчин: напиток, который нужно регулярно пить "сильному" полу
05 "То, что определяет нашу идентичность": УИНП запускает новый проект
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;То, что определяет нашу идентичность&quot;: УИНП запускает новый проект
УИНП запускает новый проект
Затишье длилось недолго: в зоне ООС ранен украинский военный
В зоне ООС ранен украинский военный
В &quot;Нафтогазе&quot; рассказали о завершении процедуры анбандлинга
В "Нафтогазе" рассказали о завершении анбандлинга
&quot;Голос країни 10&quot;: в состав жюри вошла еще одна звезда
"Голос країни 10": в состав жюри вошла еще одна звезда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь