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Беременная третьим ребенком Рафаэли снялась в яркой фотосессии в воде

Беременная третьим ребенком Рафаэли снялась в яркой фотосессии в воде
21:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На своей странице в инстаграме 34-летняя израильская супермодель опубликовала серию фотографий, на которых она появилась в сплошном купальнике шоколадного оттенка в воде.

Израильская супермодель и ведущая международного песенного конкурса Евровидение-2019 Бар Рафаэли уже совсем скоро станет мамой в третий раз! С момента уведомления о будущем пополнении прошло восемь месяцев, а модель до сих пор продолжает сниматься в фотосессиях на последних неделях беременности.

Автором роскошных кадров стал фотограф Эял Нево. В подписи Рафаэли поблагодарила за фото. "Благодарна за невероятные снимки, которые я смогу однажды показать своим детям", – добавила звездная мама.

Также знаменитость опубликовала коллаж с тремя фотографиями, на которых она позирует в зеркале беременной в черном обтягивающем платье и с мужем. Фото отличаются не только прической модели, но и годами, когда они были сделаны – 2016 2017 и 2019. 

 
 
 
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Thanks to @eyalnevo I have some amazing pictures to show my kids one day .. ✨ and you guys ;)

Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli)

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"На той же неделе, то самое место, то же платье. Различные года. Готовая к стройному новому десятилетию", – подписала Бар Рафаэли.

Звезда в 2016 году родила первую дочь Лив и в следующем году девочку Эль от мужа Ади Эзры. В июне 2019 года Бар рассказала о третьей беременности словами "Упс, я снова сделала это".

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Беременность, Бар Рафаели, Фотосессия, Знаменитости, супермодель.
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