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Суббота, 04.01.2020
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Леся Никитюк показала забавные снимки после Нового года (Фото)

Леся Никитюк показала забавные снимки после Нового года (Фото)
15:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Королева юмора Леся Никитюк в очередной раз сумела рассмешить сеть.

На официальной инстаграм-странице она разместила серию будничных снимков, на которых ярко показала популярное сравнение "ожидания и ральность".

Знаменитые блогеры всегда показывают поклонникам идеальные картинки своих будней, где даже в собственных квартирах предстают в безупречной форме и с макияжем. Леся Никитюк в этом также не отстает, поэтому ее блог наполнен эффектными кадрами, сделанными за кулисами шоу или на светских вечеринках. И любит телеведущая и поржать со своего гламурного образа.

Сегодня, 4 января, Леся Никитюк решила показать подписчикам блога, как доедает остатки новогодних блюд. Перед камерой она предстала в белоснежном джемпере, сшитом в стиле кейпа. На одном фото Леся Никитюк изящно пробовала блюдо, а вот на другом – забывала про этикет и грацию. Таким образом она в юмористическом стиле показала популярное в сети сравнение "ожидание и реальность", вызвав смех у тысяч своих поклонников.

 
 
 
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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

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"А как вы доедаете остатки новогодней роскоши? Найдите себя на 1, 2, 3, 4 фото", – подписала фотографии Леся Никитюк.

Известно, что Новый год Леся Никитюк провела в Киеве. Перед праздником телезвезда публиковала яркие кадры, на которых показывала, как готовится к празднику. 2020-ый знаменитая украинка провела с друзьями и, по традиции, пошла к главной новогодней елке страны. А вот на Рождество Леся Никитюк планирует поехать к родителям в Хмельницкий, поэтому поклонники ее блога уже в ожидании новых семейных фото.

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Знаменитости, Телеведущая, Ожидание и реальность, Леся Никитюк, Телезвезда, Новый год 2020.
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