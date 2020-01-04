Впервые стала матерью: Камерон Диаз сообщила о рождении дочери (Фото)

Об этом актриса сообщила на своей странице в инстаграме. Камерон Диаз и Бенджи Мэдден, которые сыграли свадьбу в 2015 году, назвали девочку Реддикс (Raddix) Мэдден.
В подписи актриса сказала, что рада рассказать о счастливом пополнении, но больше деталей она распространять не будет. Согласно словам Диаз, они хотят сохранить семейную жизнь в приватности.
"Мы так счастливы и благодарны начать новое десятилетие с объявления о рождении нашей дочери Реддикс Мэдден. Она мгновенно покорила наши сердца и пополнила нашу семью", – заявила Кэмерон.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Известно, что после свадьбы Камерон Диаз на протяжении нескольких лет пыталась стать мамой, однако забеременеть ей так и не удалось. Тогда же пара обсуждала возможность усыновления и суррогатного материнства. Как писало издание In Touch, женщине удалось забеременеть благодаря искусственному оплодотворению.
"Ее путь к материнству был тяжелым. В какой-то момент она подумала, что никогда не сможет родить. Однако Камерон не сдавалась и произошло чудо. Она забеременела!" – рассказывал ранее инсайдер.