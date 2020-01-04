Впервые стала матерью: Камерон Диаз сообщила о рождении дочери (Фото)

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса Камерон Диаз впервые стала мамой в 47 лет! У нее с мужем, вокалистом группы Good Charlotte, Бенджи Мэдденом родилась дочь.

Об этом актриса сообщила на своей странице в инстаграме. Камерон Диаз и Бенджи Мэдден, которые сыграли свадьбу в 2015 году, назвали девочку Реддикс (Raddix) Мэдден.

В подписи актриса сказала, что рада рассказать о счастливом пополнении, но больше деталей она распространять не будет. Согласно словам Диаз, они хотят сохранить семейную жизнь в приватности.

"Мы так счастливы и благодарны начать новое десятилетие с объявления о рождении нашей дочери Реддикс Мэдден. Она мгновенно покорила наши сердца и пополнила нашу семью", – заявила Кэмерон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@camerondiaz) 3 Янв 2020 в 10:20 PST

Известно, что после свадьбы Камерон Диаз на протяжении нескольких лет пыталась стать мамой, однако забеременеть ей так и не удалось. Тогда же пара обсуждала возможность усыновления и суррогатного материнства. Как писало издание In Touch, женщине удалось забеременеть благодаря искусственному оплодотворению.

"Ее путь к материнству был тяжелым. В какой-то момент она подумала, что никогда не сможет родить. Однако Камерон не сдавалась и произошло чудо. Она забеременела!" – рассказывал ранее инсайдер.