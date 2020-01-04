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Впервые стала матерью: Камерон Диаз сообщила о рождении дочери (Фото)

Впервые стала матерью: Камерон Диаз сообщила о рождении дочери (Фото)
17:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса Камерон Диаз впервые стала мамой в 47 лет! У нее с мужем, вокалистом группы Good Charlotte, Бенджи Мэдденом родилась дочь.

Об этом актриса сообщила на своей странице в инстаграме. Камерон Диаз и Бенджи Мэдден, которые сыграли свадьбу в 2015 году, назвали девочку Реддикс (Raddix) Мэдден.

В подписи актриса сказала, что рада рассказать о счастливом пополнении, но больше деталей она распространять не будет. Согласно словам Диаз, они хотят сохранить семейную жизнь в приватности.

"Мы так счастливы и благодарны начать новое десятилетие с объявления о рождении нашей дочери Реддикс Мэдден. Она мгновенно покорила наши сердца и пополнила нашу семью", – заявила Кэмерон.

 
 
 
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Публикация от (@camerondiaz)

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Известно, что после свадьбы Камерон Диаз на протяжении нескольких лет пыталась стать мамой, однако забеременеть ей так и не удалось. Тогда же пара обсуждала возможность усыновления и суррогатного материнства. Как писало издание In Touch, женщине удалось забеременеть благодаря искусственному оплодотворению.

"Ее путь к материнству был тяжелым. В какой-то момент она подумала, что никогда не сможет родить. Однако Камерон не сдавалась и произошло чудо. Она забеременела!" – рассказывал ранее инсайдер.

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Лос-Анджелес, Ребенок, Актриса, Прогулка, Звезда, Материнство, Камерон Диаз, Знаменитость, Беверли Хиллз, Впервые стать матерью.
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