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Николь Кидман с мужем пожертвовали круглую сумму на ликвидацию пожаров в Австралии

Николь Кидман с мужем пожертвовали круглую сумму на ликвидацию пожаров в Австралии
19:33 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Пара пожертвовала 500 тысяч долларов местным пожарным службам, которые прямо сейчас борются с огнем на континенте.

Голливудская звезда Николь Кидман вместе со своим мужем и гитаристом Китом Урбаном присоединились к знаменитостям, которые пожертвовали средства на ликвидацию масштабного пожара на континенте. Об этом она сообщила в Instagram.

"Вся поддержка нашей семьи, все мысли и молитвы направлены к пострадавшим из-за пожаров в Австралии", – написала она.

Пара пожертвовала 500 тысяч долларов местным пожарным службам, которые прямо сейчас борются с огнем на континенте. Кидман и Урбан являются уроженцами Австралии.

За пределами Сиднея пара имеет ферму. Среди знаменитостей, которые не стали в стороне проблемы, уже есть, в частности, поп-певица Пинк, актер Хью Джекман, комик и продюсер Ник Кролл.

Ад на земле: в Австралии из-за пожаров погибли десятки людей и сотни животных (Фото)

Как сообщалось, экологи из Университета Сиднея заявили, что около 480 млн живых существ погибли в пожарах в Австралии. Отмечается, что температура в зоне пожаров достигает сотен градусов по Цельсию, из-за чего люди погибают еще до того, как пламя до них доберется.

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Пожар, Австралия, Знаменитости, Звезды, Николь Кидман, Певец, Кит Урбан, Пожары в Австралии, Голливудская звезда.
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