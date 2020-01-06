Рабочая поездка: Оля Полякова поделилась снимками с Майами

После шумного празднования Нового года Оля Полякова быстро приступила к своим профессиональным обязанностям артиста. Она уже отправилась в Майами, где на днях состоится ее концертное шоу. В рабочую поездку она взяла с собой дочерей Алису и Машу.
На страницах своего инстаграма звезда демонстрирует семейный отдых с детьми. Вместе девушки посещают пляжи на побережье Атлантического океана, пробуют экзотические блюда и просто наслаждаются отдыхом.
Оля Полякова, которая умеет эпатировать своими сценическими образами, и в жизни не забывает о стиле и сексуальности. Она продемонстрировала пляжный образ, опубликовав снимок в сети. Певица позирует в сдельном ярком желтом купальнике с черной надписью на груди.
И что вы там, – лаконично прокомментировала селфи исполнительница.
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Благодаря удачному ракурсу все поклонники могут обратить внимание на пышный бюст Поляковой, который она подчеркнула многочисленными цепочками на шее. Также на звезде были большие черные очки.