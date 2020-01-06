Рабочая поездка: Оля Полякова поделилась снимками с Майами

Новости шоу бизнеса:Главная блондинка страны отправилась за океан, чтобы расширить горизонты своего творчества.

После шумного празднования Нового года Оля Полякова быстро приступила к своим профессиональным обязанностям артиста. Она уже отправилась в Майами, где на днях состоится ее концертное шоу. В рабочую поездку она взяла с собой дочерей Алису и Машу.

На страницах своего инстаграма звезда демонстрирует семейный отдых с детьми. Вместе девушки посещают пляжи на побережье Атлантического океана, пробуют экзотические блюда и просто наслаждаются отдыхом.

Оля Полякова, которая умеет эпатировать своими сценическими образами, и в жизни не забывает о стиле и сексуальности. Она продемонстрировала пляжный образ, опубликовав снимок в сети. Певица позирует в сдельном ярком желтом купальнике с черной надписью на груди.

И что вы там, – лаконично прокомментировала селфи исполнительница.

Посмотреть эту публикацию в Instagram И шо вы там?) Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 4 Янв 2020 в 10:43 PST

Благодаря удачному ракурсу все поклонники могут обратить внимание на пышный бюст Поляковой, который она подчеркнула многочисленными цепочками на шее. Также на звезде были большие черные очки.