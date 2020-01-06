Скачать
Понедельник, 06.01.2020
Православные всего мира празднуют рождественский сочельник
Православные всего мира празднуют рождественский сочельник
В зоне ООС погибло двое украинских военных, еще один получил ранение
В зоне ООС погибло двое украинских военных, еще один получил ранение
Клопп повторил рекорд легендарного Боба Пейсли
Клопп повторил рекорд легендарного Боба Пейсли
6 января - приметы и обряды на Рождественский сочельник
6 января - приметы и обряды на Рождественский сочельник

Рабочая поездка: Оля Полякова поделилась снимками с Майами

Рабочая поездка: Оля Полякова поделилась снимками с Майами
10:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Главная блондинка страны отправилась за океан, чтобы расширить горизонты своего творчества.

После шумного празднования Нового года Оля Полякова быстро приступила к своим профессиональным обязанностям артиста. Она уже отправилась в Майами, где на днях состоится ее концертное шоу. В рабочую поездку она взяла с собой дочерей Алису и Машу.

На страницах своего инстаграма звезда демонстрирует семейный отдых с детьми. Вместе девушки посещают пляжи на побережье Атлантического океана, пробуют экзотические блюда и просто наслаждаются отдыхом.

Оля Полякова, которая умеет эпатировать своими сценическими образами, и в жизни не забывает о стиле и сексуальности. Она продемонстрировала пляжный образ, опубликовав снимок в сети. Певица позирует в сдельном ярком желтом купальнике с черной надписью на груди.

И что вы там, – лаконично прокомментировала селфи исполнительница.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

И шо вы там?)

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Оля Полякова сделала интересное предложение Насте Каменских

Благодаря удачному ракурсу все поклонники могут обратить внимание на пышный бюст Поляковой, который она подчеркнула многочисленными цепочками на шее. Также на звезде были большие черные очки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Снимки, Певица, Артистка, Оля Полякова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Завтракайте правильно: что не стоит есть натощак (Фото)
02 Чем отличаются оригинальные лекарства от их аналогов: это следует прочитать
03 Первый раз в это десятилетие: в чем блистала Кейт Миддлтон на публичном мероприятии (Фото)
04 Зеленский в Омане отметил перспективные отрасли для прямых инвестиций
05 Марцинкив предложил поставить памятник Бандере на границе с РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Как изменился размер алиментов в 2020 году: что следует знать
Как изменился размер алиментов в 2020 году: что следует знать
Трамп пригрозил Ираку небывалыми санкциями
Трамп пригрозил Ираку небывалыми санкциями
Год назад Украина получила Томос об автокефалии Православной церкви Украины
Год назад Православная церковь Украины получила Томос
Золотой глобус 2020: победители престижной кинопремии
Золотой глобус 2020: победители престижной кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь