Эшли Тисдейл смело рассказала о своем худшем экранном поцелуе

Новости шоу бизнеса:Актриса отметила, что тяжело играть подобные поцелуи, когда дружишь с человеком.

Дело вовсе не в запахе или неудачной технике.

В интервью журналу Elle актриса призналась, что "страннее всего" ей было целоваться с Заком Эфроном, когда они снимались в сериале "Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди".

Знаете, почему это был худший поцелуй? Потому что в жизни мы друзья, и он очень похож на моего брата! К тому же он привык сниматься на Warner Brothers, для канала CW, а тут мы снимались для канала Disney. И в одной сцене он попытался поцеловать по-взрослому, с языком. Я сказала: "Отойди от меня!" и быстро закрыла рот. Я объяснила ему, что мы не можем так целоваться на канале Disney, — рассказала Эшли.

Просто это странно, когда вы очень близки. Я знаю его много лет. Наверное, мы слишком близки, поэтому поцелуй казался чем-то ужасным, — объяснила актриса. Напомним, подростковый комедийный сериал "Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди" производства The Walt Disney Company транслировался с 2005 по 2008 год.

Многие актеры жаловались на неприятные сцены с поцелуями. Так, Морена Баккарин рассказывала, что ей было неприятно целовать Райана Рейнольдса в "Дэдпуле", потому что его маска "воняла резиной". Риз Уизерспун отмечала, что поцелуй с Робертом Паттинсоном в фильме "Воды слонам!" был не самым приятным, потому что накануне актер сильно простудился. А Лиам Хемсворт жаловался на Дженнифер Лоуренс во время съемок "Голодных игр", потому что перед сценами с поцелуями "она обязательно ела чеснок или тунца или еще что-нибудь отвратное".