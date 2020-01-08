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Николь Шерзингер и Том Эванс подтвердили свои отношения (Фото, Видео)

Николь Шерзингер и Том Эванс подтвердили свои отношения (Фото, Видео)
14:39 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:41-летняя солистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер и 34-летний певец Том Эванс впервые вышли в свет как пара.

Познакомились они на британском шоу талантов X Factor. В прошлом игрок в регби, Том пришел туда в составе музыкального коллектива Try Star. Николь же в этом сезоне программы была одной из судей.

Слухи, что Николь и Том встречаются, ходят уже давно. Впрочем, Николь настаивала, что она была слишком занята воссоединением своей группы, чтобы с головой погружаться в романтические отношения. Инсайдеры же утверждали, что пара много времени проводила вместе и не раз ходила на свидания.

Он всегда говорил, что Николь — одна из самых красивых женщин в мире. Она приглянулась ему задолго до встречи с ней на шоу. Сначала он немного нервничал, но между ними сразу проскочила искра.

Знаменитости появились на вечеринке журнала In Style. Николь тут же опубликовала фото с дорожки и у себя в Instagram.

 
 
 
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Definitely didn’t learn this choreography over the Christmas break from my 9yr old niece’s TikTok @te11 @instylemagazine

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Спустя несколько недель переписки Том наконец набрался смелости, чтобы пригласить ее на свидание. Они вместе поужинали, так и начался роман, — сказал источник.

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Все по теме:

Роман, Николь Шерзингер, Отношение, Том Эванс, Pussycat Dolls, In Style.
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