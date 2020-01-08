Илон Маск попробовал себя в новой роли: неистовые танцы главы Tesla (Видео)

Во время презентации внедорожников Model-Y Маск сначала начал пританцовывать на сцене. А когда по предложению ведущей для изобретателя включили музыку, ободренный возгласами публики Маск снял пиджак и отбросил в сторону. Бизнесмен опубликовал видео своего танца в твиттере с пометкой NSFW (Not safe for work), то есть – "не безопасно для работы".