Скачать
Среда, 08.01.2020

Илон Маск попробовал себя в новой роли: неистовые танцы главы Tesla (Видео)

Во время презентации внедорожников Model-Y Маск сначала начал пританцовывать на сцене. А когда по предложению ведущей для изобретателя включили музыку, ободренный возгласами публики Маск снял пиджак и отбросил в сторону. Бизнесмен опубликовал видео своего танца в твиттере с пометкой NSFW (Not safe for work), то есть – "не безопасно для работы".
24tv.ua
Фото: twitter
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Миллиардер, Предприниматель, Tesla, Танцы, SpaceX, Илон Маск.
20:06 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь