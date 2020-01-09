Настоящая красотка: украинская телеведущая разделась на пляже (Фото)

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Четверг, 09.01.2020
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21:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Маша Ефросинина показала соблазнительную фигуру в купальнике на семейном отдыхе

Маша Ефросинина вместе с супругом Тимуром и детьми – дочерью Наной и сыном Александром – отправились на отдых в теплые края.

Маша призналась, что в последнее время махнула рукой на тренировки, но готова исправиться и дала себе обещание даже на отдыхе заниматься спортом.

"Мы на отдыхе и я иду в зал. Решила в начале года поделиться с вами, чтобы для меня это было страховкой, так сказать, "мокрой печатью" моего обещания. Я очень собой недовольна последние полгода. Я пропустила несколько месяцев спорта из-за перелетов: Кения, Мексика, поездки и т.д. Более безответственной девочкой-антиспорт я не была, наверное, последние лет семь", – поделилась с подписчиков в инстаграме Маша.

 
 
 
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Best make up on vacation is the #goldenhour

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

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Телеведущая поделилась фотографией, где она позирует без макияжа и в привлекательном красном купальнике, который подчеркивает ее стройную фигуру. Однако совершенству нет предела и звезда стремится к еще большей красоте.

Другое фото в розовом сплошном купальнике, опубликованном в "сторис" инстаграма, вызвало не меньший восторг у подписчиков.

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Знаменитости, Звезды, Телеведущая, Маша Ефросинина, Украинская телеведущая.
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