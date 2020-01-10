Анастасия Заворотнюк теряет подписчиков в Instagram: в чем причина

Новости шоу бизнеса:Поклонники российской актрисы постепенно отписываются от нее.

Как стало известно, с официального аккаунта в социальной сети Instagram "Поддержка Анастасии Заворотнюк" начали массово отписываться пользователи. За день страница актрисы теряет около 500 подписок.

Уточним, что у российской актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль головного мозга. В связи с этой новостью многие пользователи начали подписываться на страницу для того, чтобы узнавать первые новости о здоровье "няни Вики".

Когда семья Заворотнюк заявила о том, что больше не будет никак комментировать состояние артистки, многие пользователи начали терять интерес к ней.

Напомним, что родные Заворотнюк передали ее новогоднее обращение к поклонникам. Актриса передала поклонникам привет и поблагодарила всех за поддержку.