А вот и муж: MARUV опубликовала семейный портрет (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинская певица выложила нежный снимок со своим супругом.

Скандальная украинская исполнительница MARUV, которая активно выступает на российских концертах, недавно опубликовала милый снимок, на котором запечатлена со своим мужем.

Артистка, которая на днях сменила свой имидж и перекрасила волосы в голубой цвет, редко выкладывает совместные фото со своей второй половинкой, но в этот раз MARUV решила нарушить традицию.

"Family portrait" (ред. - "Семейный портрет"), - подписала фото певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Family portrait Публикация от MARUV (@maruvofficial) 10 Янв 2020 в 3:08 PST

Напомним, что популярная певица MARUV рассказала, как и где познакомилась со своим мужем.