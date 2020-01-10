А вот и муж: MARUV опубликовала семейный портрет (Фото)

Скандальная украинская исполнительница MARUV, которая активно выступает на российских концертах, недавно опубликовала милый снимок, на котором запечатлена со своим мужем.
Артистка, которая на днях сменила свой имидж и перекрасила волосы в голубой цвет, редко выкладывает совместные фото со своей второй половинкой, но в этот раз MARUV решила нарушить традицию.
"Family portrait" (ред. - "Семейный портрет"), - подписала фото певица.
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Напомним, что популярная певица MARUV рассказала, как и где познакомилась со своим мужем.