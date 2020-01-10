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Пятница, 10.01.2020
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А вот и муж: MARUV опубликовала семейный портрет (Фото)

А вот и муж: MARUV опубликовала семейный портрет (Фото)
17:38 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица выложила нежный снимок со своим супругом.

Скандальная украинская исполнительница MARUV, которая активно выступает на российских концертах, недавно опубликовала милый снимок, на котором запечатлена со своим мужем.

Артистка, которая на днях сменила свой имидж и перекрасила волосы в голубой цвет, редко выкладывает совместные фото со своей второй половинкой, но в этот раз MARUV решила нарушить традицию.

"Family portrait" (ред. - "Семейный портрет"), - подписала фото певица.

 
 
 
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Family portrait

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

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Напомним, что популярная певица MARUV рассказала, как и где познакомилась со своим мужем.

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Все по теме:

Муж, Украинская певица, MARUV, Семейный портрет, Собака Изольда.
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