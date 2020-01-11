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В кожаных брюках: королева Летиция выбрала для себя смелый образ (Фото)

В кожаных брюках: королева Летиция выбрала для себя смелый образ (Фото)
13:23 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Королева Испании появилась на публике в непривычном для себя наряде.

Негласная носительница титула "иконы стиля", королева Испании Летиция редко когда позволяет себе появляться на публике в рискованных образах, которые не соответствовали бы положению королевской особы. Но, недавно королева Летиция решила сделать небольшое исключение.

Так, на днях Летиция выбралась в город на деловую встречу Испанской федерации по редким заболеваниям в Мадриде. Ее высочество продемонстрировала смелый образ, который включал черную водолазку и кожаные брюки-дудочки, а также она подобрала белый удлиненный пиджак с принтом и кожаные туфли-лодочки на шпильках.

Простая укладка и естественный макияж дополнили стильный деловой образ королевы.

 
 
 
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#QueenLetizia ‘s #OOTD is to die for!! | The #FashionQueen is #MadridStreetStyle goals !!! Tap outfit for details. #QueenLetiziaStyle #ReinaLetizia

Публикация от Royal Style Watch (@royalstylewatch)

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Примечательно, что аутфит королевы Летиции состоит, в основном, из вещей масс-маркета.

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Все по теме:

Испания, Новый образ, Стильный наряд, Королева Испании, Королева Летиция, В облегающих брюках.
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