В кожаных брюках: королева Летиция выбрала для себя смелый образ (Фото)

Негласная носительница титула "иконы стиля", королева Испании Летиция редко когда позволяет себе появляться на публике в рискованных образах, которые не соответствовали бы положению королевской особы. Но, недавно королева Летиция решила сделать небольшое исключение.
Так, на днях Летиция выбралась в город на деловую встречу Испанской федерации по редким заболеваниям в Мадриде. Ее высочество продемонстрировала смелый образ, который включал черную водолазку и кожаные брюки-дудочки, а также она подобрала белый удлиненный пиджак с принтом и кожаные туфли-лодочки на шпильках.
Простая укладка и естественный макияж дополнили стильный деловой образ королевы.
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#QueenLetizia ‘s #OOTD is to die for!! | The #FashionQueen is #MadridStreetStyle goals !!! Tap outfit for details. #QueenLetiziaStyle #ReinaLetizia
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La Reina se reúne con representantes de la Federación Española de Enfermedades Raras Chaqueta y pantalones @uterqueofficial salones @magritshoes Desliza para ver todas las fotos del acto! #reina #reinaletizia #españa #spain #queen #queenletizia #royal #royalook #style.
Примечательно, что аутфит королевы Летиции состоит, в основном, из вещей масс-маркета.