Умер Нил Пирт - барабанщик легендарной канадской рок-группы "Rush"

Новости шоу бизнеса:Нил Пирт умер в возрасте 68 лет.

Во вторник, 7 января, ушел из жизни музыкант, автор песен и барабанщик популярной канадской рок-группы "Rush" Нил Пирт.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание головного мозга.

Его называли "виртуозным барабанщиком", а его коллеги считали его одним из лучших барабанщиков в мире.

Нил Пирт родился 12 сентября 1952 года в городе Гамильтон, Онтарио.

Работал в жанрах хард-рок, прог-рок, хеви-метал, джаз, свинг, биг-бенд. Являлся основным автором большинства песен группы "Rush".

За свою жизнь получил множество наград за свои выступления. Он был известен своей уникальной техникой исполнения и невероятной выносливостью.

Последние годы жизни проживал в Лос-Анджелесе, Калифорния. У Пирта остались жена, фотограф Кэрри Наттолл, и дочь Оливия Луиза (род. август 2009).