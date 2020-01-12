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Билли Айлиш в купальнике развлекается на Гавайях (Фото, Видео)

Билли Айлиш в купальнике развлекается на Гавайях (Фото, Видео)
13:17 Сегодня Телеграф apostrophe.ua

Новости шоу бизнеса:Певица передумала скрывать свое тело и показала эффектные фото с отдыха.

Певица Билли Айлиш, которая обычно комплексует из-за своей внешности и тщательно скрывает тело под оверсайзом, вдруг решила бросить в Instagram настоящую бомбу. Обладательница миллионных просмотров в YouTube рассказала, как провела отпуск на Гавайях, приложив к своему посту несколько смелых фото в купальнике.

Насколько можно судить, выходные певица провела с друзьями. Вместе они полетали на вертолете, прокатились на каяках, прыгали с тарзанки и расслаблялись в джакузи. На некоторых фото Айлиш в купальнике даже не прячется от камеры.

Ранее в своих интервью певица отмечала, что ее объемная грудь была проблемой столько, сколько она себя помнит. Тогда же Айлиш рассказала о намерениях пересмотреть свою позицию к этому вопросу, достигнув 18-летия: "Я буду женщиной. Я хочу показать свое тело", - заявляла она.

 
 
 
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been gone

Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

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Менее чем за сутки публикация певицы собрала более 10 млн лайков. В комментариях ее отпуск назвали идеальным, а внешность - привлекательной. "Ты красотка, Билли. Тебе незачем скрывать красивое тело", - написали в одном из комментариев.

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Отдых, Американская певица, Билли Айлиш.
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