Билли Айлиш в купальнике развлекается на Гавайях (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Певица передумала скрывать свое тело и показала эффектные фото с отдыха.

Певица Билли Айлиш, которая обычно комплексует из-за своей внешности и тщательно скрывает тело под оверсайзом, вдруг решила бросить в Instagram настоящую бомбу. Обладательница миллионных просмотров в YouTube рассказала, как провела отпуск на Гавайях, приложив к своему посту несколько смелых фото в купальнике.

Насколько можно судить, выходные певица провела с друзьями. Вместе они полетали на вертолете, прокатились на каяках, прыгали с тарзанки и расслаблялись в джакузи. На некоторых фото Айлиш в купальнике даже не прячется от камеры.

Ранее в своих интервью певица отмечала, что ее объемная грудь была проблемой столько, сколько она себя помнит. Тогда же Айлиш рассказала о намерениях пересмотреть свою позицию к этому вопросу, достигнув 18-летия: "Я буду женщиной. Я хочу показать свое тело", - заявляла она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram been gone Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish) 10 Янв 2020 в 11:22 PST

Менее чем за сутки публикация певицы собрала более 10 млн лайков. В комментариях ее отпуск назвали идеальным, а внешность - привлекательной. "Ты красотка, Билли. Тебе незачем скрывать красивое тело", - написали в одном из комментариев.