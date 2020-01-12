Скачать
Воскресенье, 12.01.2020
Крушение самолета МАУ: Иран обсудит размер компенсаций с Украиной
Крушение самолета МАУ: Иран обсудит размер компенсаций с Украиной
Убийство Амины Окуевой: полиция задержала подозреваемых
Убийство Амины Окуевой: полиция задержала подозреваемых
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
Монатик впервые показал лицо своего младшего сына (Фото)
Монатик впервые показал лицо своего младшего сына (Фото)

Монатик впервые показал лицо своего младшего сына (Фото)

Монатик впервые показал лицо своего младшего сына (Фото)
16:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Популярный украинский певец Монатик с женой Ириной Демичевой воспитывают двух сыновей. Однако лицо своих потомков супруги решили не показывать общественности.

Однако 12 января Монатик решил сделать исключение и впервые показать, как выглядит его младший сын Платон.

Фото появилось на официальной инстаграм-странице артиста и сразу же вызвало ажиотаж. На снимке Монатик позировал перед камерой с новорожденным мальчиком, нежно держа его на руках. Поклонников очаровала особая забота звездного отца и то, что малыш на кадре улыбался.

Уже в публикации Монатик признался, что сегодня, 12 января, его младший сын Платон празднует день рождения. Мальчику исполнилось 3 года, поэтому его звездный папа решил поделиться с поклонниками увлечениями и знаниями своего сына.

"Как же быстро летит время. Еще вчера ты был таким. Наблюдал за братом, который только что научился ходить и удивлялся его скорости. Все время требовал того, чего не мог объяснить, и поэтому постоянно разрабатывал свои связки и наши перепонки. Но без слез... Единственное, теперь все проще, ведь ты очень быстро бегаешь, плаваешь, ныряешь, веселиш нас всех, пародируешь тиранозавра непрерывно, потом Льва, потом Леонардо, потом артиста с микрофоном в руках и знаешь минимум 100 таких необходимых слов", – поделился Монатик.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Кроме этого, певец впервые рассказал, что его сын с упоением изучает информацию о динозаврах и пересматривает мультфильм "Черепашки Ниндзя". Монатик не скрывает, что когда-то мечтал об этом, поэтому разделяет увлечение отпрыска.

"Любитель всех динозавров, которые жили и живут благодаря тебе и брату. Поклонник, как и папа, всех Черепашек Ниндзя и Нинтендо. Я же так мечтал об этом. Тебе сегодня три, наш Платон, и этим необъятным счастьем я хочу делиться со всем миром", – написал он.

"Брак пугает меня": Шакира рассказала, почему до сих пор не замужем (Фото, Видео)

Ранее артист заявлял, что не намерен показывать своих детей, чтобы не привлекать внимание журналистов и общественности. Монатик обещал рассекретить лица сыновей Платона и Даниила, если они этого захотят. Поэтому в конце статьи певец признался, что опубликовал эксклюзивное фото потому, что его сын заглянул в инстаграм и увидел, что на всех фотографиях отца обращен спиной к камере. Это и вдохновило Монатика на публикацию первого снимка, где видно лицо 3-летнего Платона. На других кадрах дети, как всегда, прячут свое лицо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Семья, Знаменитости, Звезды, Сыновья, Монатик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 От каких вещей стоит избавиться в 2020 году: совет Андре Тана (Фото, Видео)
02 Легенда бокса высказался касательно шансов Лопеса в бою с Ломаченко
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 13 января
04 "Никто не отвертится": о чем договорились Зеленский и Рухани
05 Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине увеличат выплаты на детей с инвалидностью
В Украине увеличат выплаты на детей с инвалидностью
Вулкан пробудился: в столице Филиппин массовая эвакуация (видео)
Вулкан пробудился: в столице Филиппин массовая эвакуация
Найти работу станет проще: Госслужба занятости запустила портал для безработных
Госслужба занятости запустила портал для безработных
Елизавета II позвала принца Гарри и Меган Маркл на семейное совещание
Елизавета II позвала принца Гарри и Меган Маркл на семейное совещание
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь