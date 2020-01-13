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Актриса Гвинет Пэлтроу разработала аромасвечи со смущающим названием

Актриса Гвинет Пэлтроу разработала аромасвечи со смущающим названием
09:45 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Гвинет Пэлтроу продолжает развлекать фанатов неоднозначными товарами.

Актриса шокировала поклонников новым продуктом, который был представлен в ее интернет-магазине Goop.

Недавно в ее каталоге появились ароматические свечи под названием "Пахнет как моя вагина".

Как выяснилось, свеча пахнет совсем не так, как можно подумать. В описании говорится, что аромат сочетает в себе "герань, цитрусовый бергамот, кедровый абсолют, дамасскую розу и семена амбры" и наводит на мысли "о соблазнении и утонченной теплоте". Несмотря на высокую стоимость — 75 долларов или почти 4500 рублей, — свечи раскупили за несколько часов после того, как новинка поступила в продажу. 

 
 
 
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The best part of the night is always getting home

Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Гвинет разрабатывала аромат свечи совместно с парфюмером Дугласом Литтлом. Во время работы актриса в шутку сморозила:

Это пахнет как моя вагина.

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Создатели решили, что такое название сработает лучше любой рекламы, и не прогадали.

Это далеко не первый "странный" товар из магазина Пэлтроу. Год назад актриса представила покупателям особые вагинальные камни для увеличения сексуальной энергии. Однако "волшебные" камни не помогли покупателям, и кто-то даже подал на Пэлтроу в суд. В каталоге товаров на Goop также можно было встретить космическое путешествие за 250 тысяч долларов, обломок лунного метеорита, набор для начинающих БДСМ-щиков, вибраторы из золота и серебра и многое другое.

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Товар, Продажи, Знаменитости, Актриса, Гвинет Пелтроу.
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