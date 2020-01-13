Актриса Гвинет Пэлтроу разработала аромасвечи со смущающим названием

Новости шоу бизнеса:Гвинет Пэлтроу продолжает развлекать фанатов неоднозначными товарами.

Актриса шокировала поклонников новым продуктом, который был представлен в ее интернет-магазине Goop.

Недавно в ее каталоге появились ароматические свечи под названием "Пахнет как моя вагина".

Как выяснилось, свеча пахнет совсем не так, как можно подумать. В описании говорится, что аромат сочетает в себе "герань, цитрусовый бергамот, кедровый абсолют, дамасскую розу и семена амбры" и наводит на мысли "о соблазнении и утонченной теплоте". Несмотря на высокую стоимость — 75 долларов или почти 4500 рублей, — свечи раскупили за несколько часов после того, как новинка поступила в продажу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram The best part of the night is always getting home Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 5 Янв 2020 в 9:23 PST

Гвинет разрабатывала аромат свечи совместно с парфюмером Дугласом Литтлом. Во время работы актриса в шутку сморозила:

Это пахнет как моя вагина.

Создатели решили, что такое название сработает лучше любой рекламы, и не прогадали.

Это далеко не первый "странный" товар из магазина Пэлтроу. Год назад актриса представила покупателям особые вагинальные камни для увеличения сексуальной энергии. Однако "волшебные" камни не помогли покупателям, и кто-то даже подал на Пэлтроу в суд. В каталоге товаров на Goop также можно было встретить космическое путешествие за 250 тысяч долларов, обломок лунного метеорита, набор для начинающих БДСМ-щиков, вибраторы из золота и серебра и многое другое.