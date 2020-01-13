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Энн Хэтэуэй в платье с глубоким декольте впервые вышла на красную дорожку после родов

Энн Хэтэуэй в платье с глубоким декольте впервые вышла на красную дорожку после родов
14:28 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Поклонники отметили, что Хэтэуэй быстро вернулась в форму.

37-летняя актриса блеснула на премии 2020 Critics' Choice Awards в Санта-Монике.

В минувшее воскресенье Энн Хэтэуэй дебютировала на ковровой дорожке после рождения второго ребенка.

Актриса позировала фотографам в блестящем золотом платье Versace с пышными рукавами в стиле "летучая мышь" и внушительным декольте. Образ Энн дополнили распущенные волосы, уложенные волнами, асимметричные серьги, золотые босоножки Alexandre Birman и клатч в тон. Энн сопровождал супруг Адам Шульман, одетый в синий бархатный смокинг. 

 
 
 
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Welcome back xx

Публикация от Anne Hathaway (@annehathaway)

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На церемонии Энн произвела впечатление своей прекрасной фигурой, ведь буквально несколько недель назад актриса родила. 

Напомним, о второй беременности Хэтэуэй стало известно летом — звезда сама рассказала об этом в своем микроблоге. Энн отметила, что забеременеть во второй раз ей было так же непросто, как и в первый, и пришлось пройти "настоящий ад", прежде чем они с Адамом смогли зачать.Каждый раз, когда я пыталась забеременеть, ничего не получалось. При этом вокруг меня беременели все. Я понимала, что это происходит не чтобы досадить мне, но, признаться, похоже было именно на это, — поделилась Энн.

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Энн Хэтэуэй, Знаменитости, Стиль, Актриса, Образ, Наряды.
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