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Карьера не главное: Джиджи Хадид готова пожертвовать моделингом ради семьи

Карьера не главное: Джиджи Хадид готова пожертвовать моделингом ради семьи
11:10 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Джиджи Хадид готова бросить подиум ради будущего ребенка.

Джиджи Хадид — знаменитая по всему миру модель. Ее личная жизнь находится под пристальным взглядом миллионов людей и тысяч поклонников. Около двух лет девушка встречалась с Зейном Маликом, бывшим участником бойз-бенда One Direction, но в феврале 2019 года пара объявила о расставании.

Поклонники были огорчены таким исходом, но в апреле пара снова возобновила отношения и это опять ни к чему не привело.

Предположений почему так складывается появилась масса. Среди них и проблемы карьеры. Все-таки Джиджи — модель и бизнес для нее находится на первом месте. О чем тут можно даже говорить, если девушка пристально следит за здоровьем, чтобы продолжать выходить на подиум.

Однако, сегодня пресса взорвалась новым сообщением — Зейн и Джиджи снова вместе. Папарацци заметили пару в Нью-Йорк — они держались за руки и даже выбрали одежду в одной цветовой гамме.

Все-таки пара сошлась, а это означает только одно — Джиджи созрела для семьи и бросает подиум. Ведь до конца карьеры ей, как модели, осталось только два года. Ведь назвать ее внешность такой уж уникальной язык не поворачивается, а вот ее сестра получает все шансы остаться на плаву после 26-летия — она же привлекательнейшая женщина мира.

Джиджи Хадид продемонстрировала идеальный осенний образ (Фото)

Старшая Хадид это приняла и решила теперь идти по другому пути. Так что ради того, чтобы завести будущего ребенка, и дальнейшего семейного счастья Хадид наверняка откажется от модельной гонки и «осядет» с Маликом.

Ведь пара была такой счастливой — нет смысла рушить это для карьеры и Джиджи это прекрасно понимает.

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Ребенок, Карьера, Модель, Джиджи Хадид, Зейн.
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