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Поймала "на горячем": Надежду Матвееву едва не ограбили

Поймала "на горячем": Надежду Матвееву едва не ограбили
13:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Надежду Матвееву уберегла ее бдительность, благодаря которой она предотвратила кражу.

Популярность и народная любовь не в состоянии уберечь от коварных намерений воров. Так, уже вторая отечественная звезда обнародовала историю ограбления в новом году. Сначала певица MARUV лишилась сумки с деньгами и документами, которые похитили в центре столицы из автомобиля знаменитости. Теперь о попытке ограбления призналась телеведущая Надежда Матвеева, опубликовав информацию об инциденте на личной странице в фейсбуке.

По словам Матвеевой, три девушки цыганской внешности вытащили кошелек из ее сумки в подземном магазине в центре Киева. Женщина почувствовала в сумке странное шевеление и поймала воровку "на горячем".

Я громко и угрожающе: "Сперли?!" Она протянула мне мой кошелек, – сообщила телеведущая.

Надежда Матвеева похвасталась стройной фигурой (Фото)

Девушка заверила, что это дело рук парня, который сбежал с места преступления. На счастье, Надежда Матвеева сумела предотвратить потерю личных средств и документов. Она дала несколько советов своим поклонникам и посоветовала никогда не терять бдительность.

 

В людных местах сумка должна быть надежно закрыта, прижата к телу и обязательно перед глазами, в поле зрения. Для кошелька, телефона, ценных вещей – специальное отделение или карман в сумке, – отметила телеведущая.

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Грабёж, Грабитель, Телеведущая, Надежда Матвеева.
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