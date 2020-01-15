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СМИ: Актриса Анна Фарис обручилась

СМИ: Актриса Анна Фарис обручилась
14:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Одна из самых популярных голливудских актрис Анна Фарис готовится в третий раз пойти к алтарю.

Звезда комедий обручилась с 49-летним кинооператором Майклом Барретом.

Звездная пара не комментирует никакие слухи о предстоящей свадьбе. А вот их подруга, актриса Эллисон Дженни, подтвердила все предположения журналистов в комментарии Us Weekly.

По ее словам, Анна Фарис уже давно получила кольцо с бриллиантом от Майкла Баррета. Это событие влюбленные отпраздновали в кругу ближайших друзей и родственников, которые не опубликовали с мероприятия ни одного фото.

Я знаю, что она давно помолвлена. Я держала это в тайне, но теперь хочу, чтобы вы знали! Я отпраздновала с ними это событие уже достаточно давно, – рассказала актриса.

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Кроме этого, Эллисон Дженни отметила, что узнала о помолвке подруги и коллеги достаточно случайно. Перед очередными съемками актрисы устроили репетицию, во время которой Анна Фарис продемонстрировала кольцо, которое получила от Майкла Баррета.

"Я не знала, что он собирается ей признаться, но однажды увидела кольцо на ее пальце. Я зашла к ней в гримерку, чтобы поработать над репликами, а затем спросила: "Что это за украшение у тебя на пальце? "Думаю, она ждала, пока все это увидят. Она ответила: "О, ну это то самое кольцо", – вспомнила Эллисон Дженни.

Впервые о помолвке Анны Фарис заговорили в конце 2019 года. Тогда 43-летнюю звезду заметили на кинопремьере с бриллиантовым кольцом. Кроме этого, во время одного из интервью ведущие поздравили актрису с помолвкой, за что она поблагодарила и заявила, что не готова пока к свадьбе.

Анна Фарис и Майкл Баррет начали встречаться в ноябре 2017 года. Тогда актриса только развелась со звездой фильмов Marvel Крисом Прэттом и обсуждала вопрос об опеке над их общим сыном Джеком. Поэтому Анна решила не комментировать информацию о романе и отказывала журналистам в интервью. Во время редких бесед с прессой комедийная актриса убеждала: после двух неудачных браков она не хочет спешить со свадьбой.

Я не спешу, потому что прошла два раза через это в условиях нашего законодательства. Мне всегда надо понять: какова цель брака? Это делается для безопасности, для детей или чтобы другие люди больше уважали твои отношения? Я романтик. Я верю в партнерство, в родственные души. Я не очень верю в свадебную церемонию, – рассказала Анна Фарис.

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Поэтому в СМИ предполагают, что актриса не будет узаконивать свои отношения с Майклом Барретом. Однако официального подтверждения этим предположениям нет.

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Помолвка, Актриса, Голливудская актриса, Анна Фарис.
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