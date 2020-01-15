"Я гей": актер из "Сверхъестественного" совершил каминг-аут

Новости шоу бизнеса:Ди Джей Куоллс признался в нетрадиционной ориентации.

41-летний американский актер Ди Джей Куоллс, известный по ролям в сериалах "Во все тяжкие" и "Теория большого взрыва", совершил каминг-аут.

Это произошло во время эфира шоу Джима Джефферса, затем Ди Джей подтвердил информацию в своем Twitter-аккаунте.

"Да, я гей. И был геем все это время. Устал переживать о том, что люди обо мне подумают. Устал беспокоиться о том, как это повлияет на мою карьеру", - написал Куоллс.

Отметим, что Ди Джей Куоллс снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Среди них - "Человек в высоком замке", "Нация Z", "Фарго", "Мыслить как преступник", "Сверхъестественное", "Меня зовут Эрл", "Остаться в живых" и "Клиника".