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"Я гей": актер из "Сверхъестественного" совершил каминг-аут

"Я гей": актер из "Сверхъестественного" совершил каминг-аут
16:22 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Ди Джей Куоллс признался в нетрадиционной ориентации.

41-летний американский актер Ди Джей Куоллс, известный по ролям в сериалах "Во все тяжкие" и "Теория большого взрыва", совершил каминг-аут.

Это произошло во время эфира шоу Джима Джефферса, затем Ди Джей подтвердил информацию в своем Twitter-аккаунте.

"Да, я гей. И был геем все это время. Устал переживать о том, что люди обо мне подумают. Устал беспокоиться о том, как это повлияет на мою карьеру", - написал Куоллс.

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Отметим, что Ди Джей Куоллс снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Среди них - "Человек в высоком замке", "Нация Z", "Фарго", "Мыслить как преступник", "Сверхъестественное", "Меня зовут Эрл", "Остаться в живых" и "Клиника".

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Гэй, Американский актер, Каминг-аут, Ди Джей Куоллс.
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