Дженнифер Лопес снялась для глянца Vanity Fair (Фото)

Новости шоу бизнеса:Кроме нее, в съемке для журнала приняли участие Эдди Мерфи и Рене Зеллвегер.

50-летняя певица Дженнифер Лопес получает немало предложений от модных глянцев и брендов. На этот раз зажигательная американка с удовольствием снялась в фотосессии для американского издания Vanity Fair и дала интервью, в котором рассказала о своих мечтах.

Журналисты Vanity Fair поинтересовались у успешной актрисы, что именно она хотела бы изменить. На это Дженнифер Лопес дала неожиданный ответ: телезвезда мечтает покинуть США и поселиться в уютном городе в Италии или же уединиться на Бали.

"Я бы хотела вести другую жизнь, более простую и предсказуемую. В месте, где я смогу спокойно покататься на велосипеде, купить хлеб в магазине, привезти его в корзине домой, намазать джемом и съесть в кресле-качалке с видом на оливковое поле. А потом можно просто сидеть и отдыхать... Вот такие у меня фантазии", – рассказала Дженнифер Лопес.

Кроме этого, актриса призналась, что хотела бы больше сниматься в фильмах. Сыграв в "Стриптизершах", Джей Ло не отказалась бы от роли в боевике или фильме о супергероях. А вот любимой кинолентой знаменитости является романтическая комедия с Мэг Райан и Билли Кристалом "Когда Гарри встретил Салли".

"Я просматривала ее 15 тысяч раз", – не скрывает Дженнифер Лопес.

Актриса стала не единственной звездой выпуска Vanity Fair. На фото, которые появились в сети, Дженнифер Лопес позировала в компании Рене Зеллвегер и Эдди Мерфи.

Звезды также дали интервью изданию, в которых рассказали о своем пути, первых успехах и неудачах. Для актрис стилисты подобрали изысканные платья, а на одном снимке Джей Ло предстала в трендовом брючном костюме и кожаном кепи. В то же время Эдди Мерфи красовался рядом с коллегами в классическом костюме.