Скачать
Среда, 15.01.2020
"Нерушимая устойчивость": в Одессе пройдут учения НАТО
"Нерушимая устойчивость": в Одессе пройдут учения НАТО
День в ООС: ВСУ понесли потери
День в ООС: ВСУ понесли потери
Усик весной подерется за титул WBO
Усик весной подерется за титул WBO
Крещенский сочельник 2020: история, приметы и обряды
Крещенский сочельник 2020: история, приметы и обряды

Дженнифер Лопес снялась для глянца Vanity Fair (Фото)

Дженнифер Лопес снялась для глянца Vanity Fair (Фото)
20:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Кроме нее, в съемке для журнала приняли участие Эдди Мерфи и Рене Зеллвегер.

50-летняя певица Дженнифер Лопес получает немало предложений от модных глянцев и брендов. На этот раз зажигательная американка с удовольствием снялась в фотосессии для американского издания Vanity Fair и дала интервью, в котором рассказала о своих мечтах.

Журналисты Vanity Fair поинтересовались у успешной актрисы, что именно она хотела бы изменить. На это Дженнифер Лопес дала неожиданный ответ: телезвезда мечтает покинуть США и поселиться в уютном городе в Италии или же уединиться на Бали.

"Я бы хотела вести другую жизнь, более простую и предсказуемую. В месте, где я смогу спокойно покататься на велосипеде, купить хлеб в магазине, привезти его в корзине домой, намазать джемом и съесть в кресле-качалке с видом на оливковое поле. А потом можно просто сидеть и отдыхать... Вот такие у меня фантазии", – рассказала Дженнифер Лопес.

Кроме этого, актриса призналась, что хотела бы больше сниматься в фильмах. Сыграв в "Стриптизершах", Джей Ло не отказалась бы от роли в боевике или фильме о супергероях. А вот любимой кинолентой знаменитости является романтическая комедия с Мэг Райан и Билли Кристалом "Когда Гарри встретил Салли".

"Я просматривала ее 15 тысяч раз", – не скрывает Дженнифер Лопес.

"Как жизнь, Украина?": Уилл Смит и Мартин Лоуренс записали эксклюзивное видео

Актриса стала не единственной звездой выпуска Vanity Fair. На фото, которые появились в сети, Дженнифер Лопес позировала в компании Рене Зеллвегер и Эдди Мерфи.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

@VanityFair's 26th annual Hollywood Issue is here, and I'm so honored to be featured alongside 22 of my peers. See the full portfolio at the link in bio! #VFHollywood Photographer: @ethanjamesgreen Stylist: @samiranasr Writer: @britthennemuth

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Звезды также дали интервью изданию, в которых рассказали о своем пути, первых успехах и неудачах. Для актрис стилисты подобрали изысканные платья, а на одном снимке Джей Ло предстала в трендовом брючном костюме и кожаном кепи. В то же время Эдди Мерфи красовался рядом с коллегами в классическом костюме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дженнифер Лопес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 января
02 В Украине с апреля для женщин увеличится пенсионный возраст
03 Правительство установило количество населения Украины
04 Смертельный грипп: с чем столкнулись украинцы
05 С такими девушки отношений не заводят: типы мужчин, от которых они бегут (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Ответа не получили&quot;: Иран тянет с передачей &quot;черных ящиков&quot; самолета МАУ
Иран тянет с передачей "черных ящиков" самолета МАУ
Путин нашел замену Медведеву
Путин нашел замену Медведеву
СМИ: к главе ГНС пришли с обысками
СМИ: к главе ГНС пришли с обысками
Какая стоимость продуктов по состоянию на 15 января 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 15 января 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь