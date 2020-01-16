Уход Меган Маркл и принца Гарри: Элтон Джон знал о решении герцогов Сассекских

Новости шоу бизнеса:Легендарный британский музыкант знал о сложении королевских обязанностей принца Гарри и Меган Маркл.

8 января некоторые члены королевской семьи Великобритании ошеломили своим официальным заявлением не только западные СМИ, но и ни о чем не подозревающую бабушку принца Гарри, королеву Елизавету II.

Герцоги Сассекские сложат с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей. Они сообщили, что хотят выйти из королевской семьи. Меган Маркл и принц Гарри также будут работать, чтобы финансово обеспечивать свою жизнь и стать независимыми гражданами Великобритании.

Только сейчас стало известно о том, что об этом нелегком решении знал именитый британский музыкант и автор песен Элтон Джон, который очень тесно дружил с покойной принцессой Дианой, матерью принцев Гарри и Уильяма.

Элтон Джон был уведомлен о том, что герцоги Сассекские намерены сделать заявление: "Решение герцоги принимали сами, но своему давнему другу все рассказали. Он узнал все первым, даже королева ни о чем не подозревала. Меган и Гарри созванивались с Элтоном каждый день, прежде чем сделать публичное заявление. Они рассказали ему о своих планах, зная, что он их поддержит и не будет давать нравоучений".

Напомним, что Ее Величество Елизавета II объявила, что согласна с решением внука. Британские монархи определили переходный период, во время которого принц Гарри и Меган Маркл постепенно сложат королевские полномочия.