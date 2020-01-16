Скачать
Четверг, 16.01.2020
Вступил в силу закон о наказании за "кнопкодавство": что грозит депутатам
Вступил в силу закон о наказании за "кнопкодавство": что грозит депутатам
"Мягкий" прогноз погоды: в Украине будет тепло и туманно
"Мягкий" прогноз погоды: в Украине будет тепло и туманно
Биатлон: где и когда смотреть мужской спринт 16 января
Биатлон: где и когда смотреть мужской спринт 16 января
16 января - приметы и обряды в День Гордея и Малахии
16 января - приметы и обряды в День Гордея и Малахии

Уход Меган Маркл и принца Гарри: Элтон Джон знал о решении герцогов Сассекских

Уход Меган Маркл и принца Гарри: Элтон Джон знал о решении герцогов Сассекских
10:42 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Легендарный британский музыкант знал о сложении королевских обязанностей принца Гарри и Меган Маркл.

8 января некоторые члены королевской семьи Великобритании ошеломили своим официальным заявлением не только западные СМИ, но и ни о чем не подозревающую бабушку принца Гарри, королеву Елизавету II.

Герцоги Сассекские сложат с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей. Они сообщили, что хотят выйти из королевской семьи. Меган Маркл и принц Гарри также будут работать, чтобы финансово обеспечивать свою жизнь и стать независимыми гражданами Великобритании.

Только сейчас стало известно о том, что об этом нелегком решении знал именитый британский музыкант и автор песен Элтон Джон, который очень тесно дружил с покойной принцессой Дианой, матерью принцев Гарри и Уильяма.

Меган Маркл в Канаде: первый публичный выход герцогини
Меган Маркл в Канаде: первый публичный выход герцогиниЧитать полностью

Элтон Джон был уведомлен о том, что герцоги Сассекские намерены сделать заявление: "Решение герцоги принимали сами, но своему давнему другу все рассказали. Он узнал все первым, даже королева ни о чем не подозревала. Меган и Гарри созванивались с Элтоном каждый день, прежде чем сделать публичное заявление. Они рассказали ему о своих планах, зная, что он их поддержит и не будет давать нравоучений".

Напомним, что Ее Величество Елизавета II объявила, что согласна с решением внука. Британские монархи определили переходный период, во время которого принц Гарри и Меган Маркл постепенно сложат королевские полномочия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Элтон Джон, Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, Герцоги Сассекские, Скандальное заявление.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отставка Гончарука: В Кабмине дали комментарий
02 "Нерушимая устойчивость": в Одессе пройдут учения НАТО
03 Прически 2020: актуальные идеи стильных стрижек для женщин (Фото)
04 Кулеба рассказал, что должно стать "важнейшей историей успеха" в отношениях НАТО и Украины в 2020 году
05 Итоги дня 15 января: Разговор Зеленского и Меркель, новый глава НАПК и отставка правительства РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Плохая видимость: киевлян предупредили о густом тумане
Киевлян предупредили о густом тумане
Что делать и куда обращаться, если ваше авто попало в аварию
Что делать и куда обращаться, если ваше авто попало в аварию
Тарифы на воду: сколько будут платить украинцы в 2020 году
Тарифы на воду: сколько будут платить украинцы в 2020 году
Шумиха вокруг Оскара: Стивен Кинг предложил &quot;оценивать искусство по качеству&quot;
Стивен Кинг предложил "оценивать искусство по качеству"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь