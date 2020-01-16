"Альтер эго, прощай": Дэниел Крейг снялся в шуточном ролике (Видео)

25-й фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" выходит в апреле 2020 года, но в сети уже вовсю идет его рекламная компания. Одним из партнеров шпионской франшизы стал производитель пива Heineken. Компания выпустила остроумный рекламный ролик, в котором Дэниел Крейг тщетно пытается избавиться от амплуа Агента 007. "Дэниел Крейг - всемирно известный актер, но в сердцах и умах поклонников 007 во всем мире он навсегда останется Джеймсом Бондом", - говорится в описании ролика. По сюжету, Крейг отдыхает на испанском курорте, когда таксистка принимает его за Джеймса Бонда и устраивает эффектную гонку. В машине девушки остается паспорт знаменитости, и пока он пытается вернуть документы, местные жители узнают в нем киношного шпиона.