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Борьба за жизнь: Алла Мазур рассказала, как побороть онкологию
Борьба за жизнь: Алла Мазур рассказала, как побороть онкологию

Борьба за жизнь: Алла Мазур рассказала, как побороть онкологию

Борьба за жизнь: Алла Мазур рассказала, как побороть онкологию
20:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:54-летняя украинская журналистка Алла Мазур в начале ноября сообщила, что у нее обнаружили злокачественную опухоль.

Она обнародовала свое заболевание для того, чтобы в очередной раз напомнить людям о необходимости внимательно относиться к себе и своему здоровью. Сегодня же, 16 января, на страницах социальных сетей телеведущая дала несколько советов, как отыскать в себе силы и начать бороться.

Впервые об онкоболезни Алла Мазур публично заявила У ведущей Аллы Мазур обнаружили онкологию: подробности в середине ноября 2019 года. Тогда 54-летняя ведущая ТСН опубликовала сообщение, в котором призналась, что борется с раком. Она решила не разглашать деталей своего диагноза, заверив, что начала курс лечения. Алла Мазур убеждена, что ее пример может вдохновить украинцев на обследование и в конце спасти чью-то жизнь.

Сейчас телеведущая, которая вернулась на экраны сразу после начала лечения, пережила четвертую химиотерапию. Она далась ей значительно легче, чем предыдущие. Впереди у знаменитости сложный путь лечения и операция, которая обязательно приведет к хорошему результату.

 
 
 
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Публикация от Alla Mazur (@allamazurofficial)

А пока борьба Аллы Мазур за полноценную жизнь продолжается, она решила обнародовать собственные методы, как уберечь себя от отчаяния случае диагностирования онкологической болезни. Соответствующее сообщение появилось на личной странице телеведущей в Инстаграме.

Прежде всего, что отметила телеведущая – регулярное обследование. Чтобы начинать каждый год своей жизни счастливо, телеведущая предлагает посещать врача накануне каждого дня рождения. Забота о своем здоровье накануне такого знакового дня точно не помешает, а дата никогда не забудется.

Если прогнозы неутешительные, журналистка советует не спешить с выводами, ведь даже такие диагнозы, как онкология могут быть ошибочными. Если обследование подтвердило заболевание, необходимо взять себя в руки и сразу начинать лечение.

 
 
 
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Публикация от Alla Mazur (@allamazurofficial)

"Не откладывать лечение в надежде, что рассосется, или помогут нетрадиционные методы. Международные протоколы онколечения четкие, общие для всех. Больше о своем диагнозе и предлагаемых лекарствах можно прочитать в интернете. Ищите врача, которому доверяете – и начинайте путь", – заверила Алла Мазур.

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Телеведущая отметила, что этот путь не будет легким, но бояться и стесняться здесь нечего: "Чем раньше начать борьбу, тем больше шансов на скорейшее выздоровление". Сама Алла Мазур призналась, что доверилась официальной медицине и убеждена, что вскоре сможет сообщить финальную хорошую новость.

Она в очередной раз поблагодарила "всех близких и далеких" за поддержку и помощь, которая согревает и придает сил.

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Рак, Совет, Знаменитости, Онкология, Алла Мазур, Телезвезда.
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