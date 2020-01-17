"Канкун!": Оля Полякова показала, как нужно фотографироваться на фоне Карибского моря (Фото)

Популярная украинская певица выделяется среди коллег по сцене своими эпатажными образами и откровенным мини-платьями, которые подчеркивают ее потрясающие стройные ноги. Однако для пляжных выходов Оле Поляковой не стоит беспокоиться о наряде, ведь главным украшением станет ее спортивное тело.
Так, исполнительница после успешных выступлений в США и Канаде решила отдохнуть от творческой деятельности вместе с 8-летней дочкой Алисой на побережье Карибского моря. Как сообщила звезда на страницах своего инстаграма, перед вылетом из Чикаго она потеряла паспорт с визой для себя и дочери. Однако Поляковой все же помогли найти документы и сейчас певица может наслаждаться солнцем и морским воздухом.
Автором соблазнительных кадров из Мексики стал продюсер знаменитости Михаил Ясинский, который традиционно фотографирует Полякову во время рабочих поездок. Певица позировала в сплошном ярком желтом купальнике с черной надписью на груди. Пляжный образ подчеркнули массивные черные очки.
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Канкун! Так, как я сюда добиралась, потеряв накануне паспорт с визой своей и Алисы, не пожелаешь никому! Спасибо всем, кто помогал) но как же я рада, что все получилось! #vacation #mexico фотограф @mikeyasinsky мой неизменный автор, на всех совместных отдыхах!))). Ну и традиционно: КАКОЕ ФОТО ЛУЧШЕ?)
Трудно не заметить, что, несмотря на плотный график, звезда все-таки находит время, чтобы держать себя в прекрасной форме. Телу 35-летней певицы могут позавидовать даже гораздо моложе звездные коллеги.