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"Канкун!": Оля Полякова показала, как нужно фотографироваться на фоне Карибского моря (Фото)

"Канкун!": Оля Полякова показала, как нужно фотографироваться на фоне Карибского моря (Фото)
08:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Звезда опубликовала фото в ярком купальнике, продемонстрировав свою стройную фигуру и подтянутые ягодицы.

Популярная украинская певица выделяется среди коллег по сцене своими эпатажными образами и откровенным мини-платьями, которые подчеркивают ее потрясающие стройные ноги. Однако для пляжных выходов Оле Поляковой не стоит беспокоиться о наряде, ведь главным украшением станет ее спортивное тело.

Так, исполнительница после успешных выступлений в США и Канаде решила отдохнуть от творческой деятельности вместе с 8-летней дочкой Алисой на побережье Карибского моря. Как сообщила звезда на страницах своего инстаграма, перед вылетом из Чикаго она потеряла паспорт с визой для себя и дочери. Однако Поляковой все же помогли найти документы и сейчас певица может наслаждаться солнцем и морским воздухом.

Автором соблазнительных кадров из Мексики стал продюсер знаменитости Михаил Ясинский, который традиционно фотографирует Полякову во время рабочих поездок. Певица позировала в сплошном ярком желтом купальнике с черной надписью на груди. Пляжный образ подчеркнули массивные черные очки.

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Трудно не заметить, что, несмотря на плотный график, звезда все-таки находит время, чтобы держать себя в прекрасной форме. Телу 35-летней певицы могут позавидовать даже гораздо моложе звездные коллеги.

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Все по теме:

Пляж, Карибское море, Купальник, Украинская певица, Оля Полякова, Михаил Ясинский.
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