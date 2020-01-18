"Высасывало из меня всю энергию": Кейт Аптон рассказала о материнстве

Новости шоу бизнеса:Чуть больше года назад известная американская модель Кейт Аптон впервые стала мамой.

У модели и ее мужа, американского баскетболиста Джастина Верландера, родилась дочь, которую они назвали Женевьевой.

Уже через несколько месяцев Аптон вернулась к работе и сейчас продолжает активно сниматься для глянца.

Так, она стала героиней нового номера интернет-издания Editorialist, в котором рассказала и о материнстве. Как призналась Кейт, первые месяцы после рождения ребенка ей приходилось нелегко: свою дочь она кормила грудью, и это сильно влияло на ее физическое состояние.

"Грудное вскармливание высасывало из меня всю энергию. Я поняла, что мне нужно успокоиться и дать своему телу восстановиться", - сказала она.

27-летняя Аптон рассказала, что нередко сталкивалась с давлением общества, - например, из-за кормления дочери грудью на публике. Но с появлением ребенка она много переосмыслила и стала ценить простые вещи.

"Появление Вив изменило мою жизнь чудесным образом. Теперь я хочу наслаждаться своей жизнью, своей семьей и не пытаться постоянно сделать идеальную фотографию. Думаю, что мой муж хочет, чтобы я выбросила телефон. Мы постоянно говорим об этом. Мы не хотим, чтобы наша дочь думала, что телефон - это все, что есть в жизни", - призналась Аптон.