Пикантные кадры: солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая отдыхает на Шри-Ланке (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Украинская исполнительница посвятила свой пост в инстаграме любимым местам на острове в Индийском океане.

Солистка популярной украинской группы KAZKA неоднократно уверяла, что не стесняется своих пышных форм и чувствует себя раскованной и смелой в самых откровенных образах. Она утверждает, что не стоит жертвовать счастливой и сладкой жизнью ради своего отражения в зеркале. Свои слова Александра Зарицкая подтверждает поступками.

На страницах инстаграма исполнительницы появился пост, в котором она назвала тройку любимых мест на острове. На фото певица предстала в роскошном сплошном терракотовом купальнике на фоне живописного побережья океана. Свой пляжный образ она дополнила солнцезащитными очками, цепочкой на шее и мокрыми волосами. С кадра видно, что звезда по-настоящему счастлива.

Александра посоветовала не посещать популярные достопримечательности вместе с другой толпой жаждущих впечатлений туристов, а знакомиться с местной культурой благодаря жителям Шли-Ланки. Звезда нашла свой рай в маленьком поселке Arugambay, который почти оторван от цивилизации, что позволяет сполна насладиться океаном.

"Очень живописный городок в горах Ella с лучшими людьми, водопадами и чайными плантациями. Изучайте культуру и посещайте святые места. Мое место силы – Buduruwagala Bodisathawa Pilima", – призналась певица.