Пикантные кадры: солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая отдыхает на Шри-Ланке (Фото, Видео)

Солистка популярной украинской группы KAZKA неоднократно уверяла, что не стесняется своих пышных форм и чувствует себя раскованной и смелой в самых откровенных образах. Она утверждает, что не стоит жертвовать счастливой и сладкой жизнью ради своего отражения в зеркале. Свои слова Александра Зарицкая подтверждает поступками.
На страницах инстаграма исполнительницы появился пост, в котором она назвала тройку любимых мест на острове. На фото певица предстала в роскошном сплошном терракотовом купальнике на фоне живописного побережья океана. Свой пляжный образ она дополнила солнцезащитными очками, цепочкой на шее и мокрыми волосами. С кадра видно, что звезда по-настоящему счастлива.
Александра посоветовала не посещать популярные достопримечательности вместе с другой толпой жаждущих впечатлений туристов, а знакомиться с местной культурой благодаря жителям Шли-Ланки. Звезда нашла свой рай в маленьком поселке Arugambay, который почти оторван от цивилизации, что позволяет сполна насладиться океаном.
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В рубриці «Саша-блогер» сьогодні топ-3 місць, які треба відвідати на Шрі-Ланці: 1. Океан. І бажано побільше. Моя рекомендація — сідайте в авто або тук-тук і їдьте як найдалі від цивілізації)) Я, наприклад, віднайшла свій рай у маленькому селищі Arugambay. 2. Дуже мальовниче містечко в горах Ella з найкращими людьми, водоспадами і чайними плантаціями. 3. Вивчайте культуру і відвідуйте святі місця. Моє місце сили – Buduruwagala Bodisathawa Pilima. Не їдьте в усім відомі і найпопулярніші міста типу Weligama Або Merissa beach. Якщо хочете побачити справжню Шрі-Ланку – їдьте далі, де немає туристів, знайомтесь з місцевими, вони все розкажуть і покажуть вам))) P.S. а також місцеві дуже смачно готують!!!
"Очень живописный городок в горах Ella с лучшими людьми, водопадами и чайными плантациями. Изучайте культуру и посещайте святые места. Мое место силы – Buduruwagala Bodisathawa Pilima", – призналась певица.