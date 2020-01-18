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Суббота, 18.01.2020
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Камерон Диаз отпраздновала день рождение дочки в компании Дрю Бэрримор

Камерон Диаз отпраздновала день рождение дочки в компании Дрю Бэрримор
14:35 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Пару недель назад Камерон Диаз неожиданно сообщила, что впервые стала мамой.

Как оказалось, актриса не проводит все время у колыбели дочери: на днях ее заметили в одном из ресторанов в Беверли-Хиллз.

В начале 2020-го 47-летняя Камерон Диаз сообщила, что они с мужем стали родителями. У звездной пары родилась дочь Рэддикс Мэдден - другой информации о девочке в Сети не будет, сразу же предупредила счастливая мама.

Поклонников сильно удивило пополнение в семье актрисы, долгие годы публично называвшей себя чайлдфри. Вскоре звезда еще сильнее поразила общественность своим желанием самостоятельно заботиться о дочери, не прибегая к помощи нянь. "Камерон хочет проводить каждую секунду с ребенком", - говорили тогда инсайдеры.

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Впрочем, каждой маме нужно время на отдых. Именно поэтому на днях Диаз решила встретиться со своей лучшей подругой Дрю Бэрримор и провести пару часов в одном из ресторанов. Чтобы избежать лишнего внимания, знаменитые приятельницы скрылись от публики в отдельной кабинке заведения.

И все же парочка особо любопытных посетителей заметила актрис и стала активно следить за ними и их официантом. "Они отлично провели время. Им приносили шампанское, хотя было еще довольно рано для алкоголя", - поведал очевидец порталу Radar Online.

Для инсайдеров осталось тайной, выпивала ли в тот вечер Камерон Диаз, или напиток предназначался только для ее подруги. Ведь до сих пор непонятно, кормит ли она дочь грудью, - многие уверены, что ребенка родила суррогатная мать.

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Дрю Берримор, Камерон Диаз, День рождение, Дочка, Американская актриса, Рэддикс Мэдден.
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