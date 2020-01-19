"Они не должны этого делать": отец Меган Маркл прокомментировал королевский скандал

Новости шоу бизнеса:Томас Маркл снялся в документальном фильме для телеканала 5 News.

В Великобритании не прекращают обсуждать скандальное решение принца Гарри и Меган Маркл сложить свои королевские обязанности. И если Ее Величество Елизавета II поддержала герцогов в этом, то отец американки не принимает такого хода событий.

Во время общения с журналистами он не скрывал своего отчаяния и заявил, что не понимает решения дочери и принца Гарри, ведь еще со дня свадьбы они знали, на что идут. Поэтому герцоги Сассекские, по словам Томаса Маркла, не могут отказываться от обязательств перед Букингемским дворцом, потому что так они уменьшают и ослабляют мощь монархии.

"Когда они поженились, они взяли на себя обязательства, и должны быть частью монархии и представлять ее. И было бы глупо для них этого не делать. Это одна из самых больших их ошибок, сделанных когда-либо. Они разрушают монархию, удешевляют ее, делают ее потрепанной... Они не должны этого делать", – заявил Томас Маркл.

Кроме этого, мужчина заявил, что теперешняя Меган – не та девочка, которую он когда-то воспитывал. Она воплотила мечту миллионов женщин в мире и стала женой принца. Однако теперь, как убеждает Томас Маркл, герцогиня Сассекская разрушает все вокруг.

"Меган и Гарри отделяются от королевской семьи... И это неутешительно, ведь она на самом деле воплотила мечту каждой девочки. Все хотят стать принцессой, а она получила это, и теперь выбрасывает. Меня это смущает", – добавил он в интервью.

В то же время брат Меган Маркл признался, что его отца все еще не покидает надежда на встречу с маленьким внуком – Арчи Гаррисоном. Однако сам Томас верит в эту возможность все меньше. Герцоги Сассекские, по правилам королевской семьи, воздерживаются от каких-либо комментариев.