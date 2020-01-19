Скачать
Воскресенье, 19.01.2020
Авиакатастрофа в Иране: Зеленский и Гончарук выразили соболезнования семьям погибших
Авиакатастрофа в Иране: Зеленский и Гончарук выразили соболезнования семьям погибших
"Мы не планируем их отправлять": Иран передумал отдавать Украине "черные ящики" PS752
Иран передумал отдавать Украине "черные ящики" PS752
Онлайн видеотрансляция матча Динамо - Легия
Онлайн видеотрансляция матча Динамо - Легия
Что нужно сделать на Крещение 2020
Что нужно сделать на Крещение 2020

"Они не должны этого делать": отец Меган Маркл прокомментировал королевский скандал

"Они не должны этого делать": отец Меган Маркл прокомментировал королевский скандал
15:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Томас Маркл снялся в документальном фильме для телеканала 5 News.

В Великобритании не прекращают обсуждать скандальное решение принца Гарри и Меган Маркл сложить свои королевские обязанности. И если Ее Величество Елизавета II поддержала герцогов в этом, то отец американки не принимает такого хода событий.

Во время общения с журналистами он не скрывал своего отчаяния и заявил, что не понимает решения дочери и принца Гарри, ведь еще со дня свадьбы они знали, на что идут. Поэтому герцоги Сассекские, по словам Томаса Маркла, не могут отказываться от обязательств перед Букингемским дворцом, потому что так они уменьшают и ослабляют мощь монархии.

"Когда они поженились, они взяли на себя обязательства, и должны быть частью монархии и представлять ее. И было бы глупо для них этого не делать. Это одна из самых больших их ошибок, сделанных когда-либо. Они разрушают монархию, удешевляют ее, делают ее потрепанной... Они не должны этого делать", – заявил Томас Маркл.

Окончательное решение для герцогов Сассекских: Елизавета II опубликовала официальное заявление
Окончательное решение для герцогов Сассекских: Елизавета II опубликовала официальное заявлениеЧитать полностью

Кроме этого, мужчина заявил, что теперешняя Меган – не та девочка, которую он когда-то воспитывал. Она воплотила мечту миллионов женщин в мире и стала женой принца. Однако теперь, как убеждает Томас Маркл, герцогиня Сассекская разрушает все вокруг.

"Меган и Гарри отделяются от королевской семьи... И это неутешительно, ведь она на самом деле воплотила мечту каждой девочки. Все хотят стать принцессой, а она получила это, и теперь выбрасывает. Меня это смущает", – добавил он в интервью.

В то же время брат Меган Маркл признался, что его отца все еще не покидает надежда на встречу с маленьким внуком – Арчи Гаррисоном. Однако сам Томас верит в эту возможность все меньше. Герцоги Сассекские, по правилам королевской семьи, воздерживаются от каких-либо комментариев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Гарри, Королевская семья, Елизавета II, Меган Маркл, Томас Маркл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Города Украины с самой высокой стоимостью жизни
02 Дефицит витамина B12: какие симптомы "сигнализируют" об опасной нехватке
03 Мойка автомобиля: главные ошибки мойщиков машин
04 Hyundai презентовал уникальный 7-местный кроссовер Genesis GV80 (Фото)
05 Футболист на радостях ударил угловой флажок, тот угодил между ног фанату (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Как Киев встретил тела погибших в Иране украинцев: В Зеленского показали фото с церемонии прощания
Как Киев встретил тела погибших в Иране украинцев (Фото)
В ближайшие дни в Украине ожидается опасный туман
В ближайшие дни в Украине ожидается опасный туман
В прорубь нырнуть не получится: какая погода ждет украинцев на Крещение Господне
Какая погода ждет украинцев на Крещение Господне
Скончался известный участник группы &quot;Ляпис Трубецкой&quot;
Скончался известный участник группы "Ляпис Трубецкой"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь