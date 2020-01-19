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Жаркая красотка Настя Каменских снялась для мексиканского Playboy (фото)

Жаркая красотка Настя Каменских снялась для мексиканского Playboy (фото)
16:51 Сегодня Телеграф unian.net Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Певица также дала интервью мексиканским журналистам.

Украинская певица стала первой из отечественных звезд, кому удалось завоевать сердца слушателей за океаном. Во время рабочей поездки в Латинскую Америку Настя Каменских дала интервью местному Playboy и стала героиней страстной фотосессии для известного глянца.

Как пишет JetSetter, украинская исполнительница получила бешеную популярность на родине и решила не останавливаться на достигнутом, возглавляя музыкальные чарты за океаном. Так, звезда рассказала мексиканскому изданию Playboy о ближайших планах и стремлении как можно больше познакомить слушателей во всем мире с украинской культурой.

Исполнительница призналась, что ее любовь к Латинской Америки родом из детства. Ей всегда нравилась местная музыка, именно поэтому она имела мотивацию изучать испанский, чтобы понять смысл любимых песен. В этом ей очень помогали мексиканские мыльные оперы.

Учитывая то, что артистку пригласили в страну с презентацией нового трека "Elefante", она планирует развивать свою творческую деятельность за океаном и даже наведаться в Мексику с сольным концертом, ведь там царит особая праздничная атмосфера.

 
 
 
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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Я много раз была в Мексике в качестве туриста и уже в качестве артиста, но это только начало. Теперь в моих планах приехать туда с концертом. В этой стране мне нравится все, а особенно люди, которые всегда поют, танцуют и радуются жизни", — говорит Каменских и признается, что Латинская Америка интересовала его еще в детстве, ведь ее родители некоторое время жили в Мексике и много рассказывали о культуре этого региона.

Кстати, испанский она выучила лишь за 1,5 года: "Я люблю латиноамериканскую музыку, и мне всегда хотелось понимать, о чем эти песни, понимать язык. Это мотивировало меня выучить испанский. Практиковать разговорный язык мне помогают мексиканские мыльные оперы, я их столько пересмотрела, что уже и сложно вспомнить все названия".

Кроме откровенных признаний на страницах глянца появились откровенные фотографии звезды, на которых она предстала в трех эротических образах. Перед камерами Настя Каменских позировала в коротком черном топе, кожаной куртке и мини-юбке, добавив к дерзкому наряду массивные золотые украшения.

Также артистка анонсировала премьеру нового трека Miami в конце января, который записала вместе с одним из самых успешных исполнителей реггетона в мире, кубинским певцом Джейкобом Форевером (Jacob Forever), и молодым доминиканским исполнителем Джесси Франко (Jessy Frank).

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Своим творчеством NK открывает Украину миру. Свой трек "Elefante", в котором латинские ритмы соединились с украинской дудочкой, она представила в Мексике, куда ее пригласили после фурора трека "Peligroso". Сейчас "Elefante" покоряет радио США, Канады и Мексики SiriusXM Venus. Кроме того, песня звучит на борту самолетов американских авиалиний JetBlue и на популярном радио iHeart.

Стоит отметить, что клип "Elefante" всего за 8 недель набрал более 20 миллионов просмотров. А дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso", возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV и привлек внимание популярного пуэрториканского исполнителя Де Ла Гетто, - так в результате появился совместный ремикс на "Peligroso".

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Playboy, Знаменитости, Фотографии, Звезды, Настя Каменских, Фото.
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