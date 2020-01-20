Скачать
Понедельник, 20.01.2020
Зеленский считает, что уровень антисемитизма в Украине самый низкий в Европе
Зеленский считает, что уровень антисемитизма в Украине самый низкий в Европе
Зеленский рассказал о борьбе с коррупцией: Это долгая битва
Зеленский рассказал о борьбе с коррупцией: Это долгая битва
Ливерпуль нанес поражение МЮ и еще больше увеличил шансы на титул
Ливерпуль нанес поражение МЮ и еще больше увеличил шансы на титул
Рецепт дня: шоколадные конфеты "Трюфели"
Рецепт дня: шоколадные конфеты "Трюфели"

Netflix снимет фильм о побеге Карлоса Гона из Японии

Netflix снимет фильм о побеге Карлоса Гона из Японии
05:59 Сегодня Телеграф autoua.net Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Карлос Гон уже встретился с продюсер фильма "Бёрдмэн".

История побега бывшего главы автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона из-под домашнего ареста в Японии может стать сюжетом нового голливудского фильма.

Об этом сообщил веб-сайт MailOnline со ссылкой на самого Гона.

По словам Гона, с ним уже встретился Джон Лешер, продюсер фильма «Бёрдмэн» («Birdman»). Предполагается, что работа над сценарием уже началась. Сам фильм может выйти на потоковом сервисе Netflix.

30 декабря 2019 года, пытаясь избежать судебного разбирательства по обвинению в коррупции на сумму 65 миллионов фунтов стерлингов, Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан. По слухам, осуществить побег бывшему топ-менеджеру помогала команда из пятнадцати человек, включая жену Гона. Выскользнув из своей резиденции в Токио, он сел на пассажирский экспресс до Осаки, а затем на частном самолете вылетел в Стамбул. Откуда, спрятавшись в ящике для музыкальных инструментов, вылетел в Бейрут.

В интервью CBS News Гон рассказал, что сам спланировал свой побег. Во время пресс-конференции в начале января, Гон заявил, что не будет раскрывать детали побега, назвав его вынужденной мерой, к которой ему пришлось прибегнуть из-за политической подоплеки судебного процесса и сфальсифицированных обвинений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильм, Карлос Гон, Renault-Nissan-Mitsubishi.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фанаты раскритиковали Джорджа Мартина за анонс выхода книги "Пламя и кровь"
02 Гончарук: Атаки на правительство продолжатся
03 Mercedes-Benz E-Class признали самым комфортным автомобилем в мире
04 Чистота сознания и светлый ум: главные принципы правильного питания
05 Что значит "полевой цветок": Камерон Диас рассказала, какое полное имя дала дочери
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Атака на военный лагерь в Йемене: погибло более 80 человек
Атака на военный лагерь в Йемене: 83 погибших
Россиянин сломал шею, окунувшись в прорубь
Россиянин сломал шею, окунувшись в прорубь
Каждый пятый иностранный работник в Чехии - украинец
Каждый пятый иностранный работник в Чехии - украинец
Что нельзя кушать на голодный желудок: список запрещенных продуктов
Что нельзя кушать на голодный желудок: список запрещенных продуктов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь