"Особенные": актер Венсан Кассель обратился к украинцам (Видео)

Новости шоу бизнеса:Французский актер записал особенное видео к украинским зрителям.

Видео с приглашением Венсана Касселя и его обращением к украинцам появилось на видеохостинге YouTube накануне 20 января. В ролике актер обращается к зрителям на французском, однако для удобства его обращение было переведено на украинский язык и вы сможете прочитать его в субтитрах.

Муж известной модели Тины Кунаки рассказывает, что сыграл в фильме Оливье Накаша и Эрика Толедано, который получил название "Особенные". По словам актера, фильм выйдет и на украинский экран, ведь создатели картины намерены изменить взгляд многих зрителей на особенных людей.

"Надеюсь, он заставит вас смеяться, плакать и насладиться хорошим кино", – завершил обращение Венсан Кассель.

Добавим, комедийная драма "Особенные" выйдет в украинский прокат уже 6 февраля.