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Эпатажная певица Пинк собирается стареть "старомодным" путем: откровенное признание

Эпатажная певица Пинк собирается стареть "старомодным" путем: откровенное признание
19:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Эпатажная американская певица на личной странице в твиттере опубликовала серию сообщений, в которых обратилась к себе самой.

Ее монолог касался изменений во внешности, которых не избежать с возрастом. Несмотря на недостатки, исполнительница заверила, что не будет прибегать к пластике.

В сентябре прошлого года Пинк отметила свое 40-летие. Несмотря на возраст, она имеет потрясающий вид и спортивное подтянутое тело. Однако вопрос старения, очивидно, волнует певицу. Этой теме она посвятила несколько сообщений в своем твиттере и подискутировала с собой о том, как изменилось ее лицо.

Стоит отметить, что знаменитость всегда отличалась бунтарским поведением и неповиновением многочисленным общественным канонам. Сейчас она откровенно сожалеет о поступках времен своей бурной молодости. Сейчас Пинк понимает, что теперь все ее смелые эксперименты сказались на внешнем виде.

 
 
 
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Публикация от  (@pink)

"Дорогая, ты стареешь. Я вижу эти линии на твоем лице, особенно, когда ты улыбаешься. У тебя увеличивается нос... И ты как-то странно выглядишь (и чувствуешь себя). Но этот нос и эти морщины, когда ты смеешься... И да, ты идиотка – ты курила", – написала исполнительница.

Несмотря на то, что в своей внешности звезду устраивает далеко не все, она понимает, что не готова пожертвовать эмоциональностью и широким спектром эмоций ради искусственных идеалов красоты. Она пошутила, что хочет, чтобы дети знали, как выглядит мама, когда злится.

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Однако Пинк смело может гордиться своим телом и физической подготовкой, ведь ей еще удается выполнять сложные трюки во время выступлений на сцене. Она убеждена, что за ней никогда не был закреплен образ соблазнительницы, однако она неизменно отличается своей жизненной позицией и индивидуальностью.

"Мне повезло, я никогда по-настоящему не зависела от своей внешности. Я знала, что мой талант и моя индивидуальность гораздо важнее, чем мое лицо. Так что присоединяйтесь, я собираюсь стареть старомодным естественным путем!, – призналась звезда.

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Пинк, Старение, Знаменитости, Звезды, Пластические операции.
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