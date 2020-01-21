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Всегда считала себя суперженщиной: Дженнифер Энистон рассказала, какого супергероя хотела сыграть

Всегда считала себя суперженщиной: Дженнифер Энистон рассказала, какого супергероя хотела сыграть
21:54 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости шоу бизнеса:Актриса также призналась, что хочет делать больше комедий.

Как оказалось, актриса Дженнифер Энистон всегда считала себя супергероем. Об этом она заявила журналистам во время церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, где она получила награду за роль в сериале "Утреннее шоу", пишет movieweb.

По словам Энистон, она хотела быть Чудо-женщиной, но слишком долго ждала приглашения на эту роль. Мысли о том, чтобы взять на себя роль супергероини у Энистон были еще до того, как на экранах появилась Галь Гадот.

Как отметила 50-летняя Энистон, если она пропустила лодку в мир супергероев, то преуспев в драме ("Утреннее шоу"), надеется вернуться в комедию.

"Я не знаю. Мне многое нужно сделать. Я действительно чувствую, что только начинаю свой творческий шаг. Я обнаружила настоящую любовь к этому. У меня новый взгляд на творчество и на то, что нужно делать", — поделилась своими мыслями актриса.

Дженнифер Энистон объяснила объятия со своим "другом" Брэдом Питтом (Фото)

Энистон призналась, что она вновь хочет посмеяться и заняться забавными проектами. Актриса хочет делать больше комедий.

Как сообщалось ранее, выход спецвыпуска сериала "Друзья" на HBO, в котором должна принять участие Энистон, оказался под вопросом - актеры хотят очень большие гонорары.

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Знаменитости, Дженнифер Энистон, Звезды, Супергерой, Чудо-женщина, Утреннее шоу.
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