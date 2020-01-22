Звезда "Гарри Поттера" рассказал о романе с давней возлюбленной Эрин Дарк

Актер нашел в ней родственную душу и не стесняется показаться возлюбленной нердом.
В свежем интервью Radio Times звезда "Гарри Поттера" рассказал о счастливых отношениях с Эрин Дарк, с которой он вместе с 2012 года.
Я вырос с мыслью, что я занудный ботан и занимаюсь скучными вещами. Я думал, что не смогу быть таким с девушкой. Но как же прекрасно осознать, что у меня все ровно наоборот. Я могу быть собой, и она меня не осуждает. Ей даже нравится, ей весело. Это просто фантастика! —поделился восторгом Рэдклифф.
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Также Дэниел раскрыл секрет успеха отношений на расстоянии.
Эрин сейчас в Калифорнии, снимает сериал, а я здесь снимаю пьесу. Но мы бесконечно "скайпимся". У пар актеров всегда есть этот момент: между ними расстояние. Сейчас у нас самый долгий период разлуки по сравнению с предыдущими. И я очень благодарен за то, что есть Skype и FaceTime, — рассказал актер.
По словам Дэниела, он и его подруга ведут "до смешного приземленную жизнь", поэтому громкие сенсационные заголовки — это не про них.
Мы занимаемся до смешного скучными вещами. Меня ни разу не видели за какими-то интересными, необычными занятиями. Поэтому остается только писать: "Дэниел и Эрин купили коврик для йоги". Но ее это вообще не беспокоит, и я очень рад. Мне кажется, мое занудство больше расстраивает меня самого, — подытожил Рэдклифф.