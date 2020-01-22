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Звезда "Гарри Поттера" рассказал о романе с давней возлюбленной Эрин Дарк

Звезда "Гарри Поттера" рассказал о романе с давней возлюбленной Эрин Дарк
10:57 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Дэниел признался, что рядом с ней он может вести себя как "полный зануда и ботан", и она совершенно не против.

Актер нашел в ней родственную душу и не стесняется показаться возлюбленной нердом.

В свежем интервью Radio Times звезда "Гарри Поттера" рассказал о счастливых отношениях с Эрин Дарк, с которой он вместе с 2012 года. 

Я вырос с мыслью, что я занудный ботан и занимаюсь скучными вещами. Я думал, что не смогу быть таким с девушкой. Но как же прекрасно осознать, что у меня все ровно наоборот. Я могу быть собой, и она меня не осуждает. Ей даже нравится, ей весело. Это просто фантастика! —поделился восторгом Рэдклифф. 

 
 
 
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Dan and Erin!!! #danrad #erindarke

Публикация от Daniel_Radcliffe2389 (@daniel_radcliffe2389)

 

Также Дэниел раскрыл секрет успеха отношений на расстоянии.

Эрин сейчас в Калифорнии, снимает сериал, а я здесь снимаю пьесу. Но мы бесконечно "скайпимся". У пар актеров всегда есть этот момент: между ними расстояние. Сейчас у нас самый долгий период разлуки по сравнению с предыдущими. И я очень благодарен за то, что есть Skype и FaceTime, — рассказал актер.

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По словам Дэниела, он и его подруга ведут "до смешного приземленную жизнь", поэтому громкие сенсационные заголовки — это не про них.

Мы занимаемся до смешного скучными вещами. Меня ни разу не видели за какими-то интересными, необычными занятиями. Поэтому остается только писать: "Дэниел и Эрин купили коврик для йоги". Но ее это вообще не беспокоит, и я очень рад. Мне кажется, мое занудство больше расстраивает меня самого, — подытожил Рэдклифф.

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Отношения, Гарри Поттер, Знаменитости, Дэниел Рэдклифф, Эрин Дарк.
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