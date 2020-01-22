52-летняя Памела Андерсон тайно вышла замуж

Новости шоу бизнеса:Влюбленные не стали медлить со свадьбой и поженились на закрытой церемонии в Малибу.

Киноактриса и фотомодель пошла под венец с 74-летним американским кинопродюсером Джоном Питерсом. Пара познакомилась около 35 лет назад, однако их роман продлился всего несколько месяцев.

Легендарный секс-символ после многочисленных попыток создать прочный союз решилась в пятый раз стать женой. Под венец звезда пошла со своим давним другом, кинопродюсером Джоном Питерсом. О тайной свадьбе звезда сообщила достаточно необычным способом. В редакцию издания The Hollywood Reporter она прислала чувственные стихи, в которых призналась в чувствах своему избраннику.

Пара сыграла свадьбу 20 января в Малибу. Церемония была закрытой. Их роман завязался лишь несколько месяцев назад, несмотря на десятки лет знакомства. Свои чувства супруги держали в тайне до самой свадьбы, а после официального оформления брака не смогли сдержать личного счастья от общественности.

Их знакомство произошло в середине 80-х в особняке Playboy, когда юная 19-летняя Памела Андерсон только переехала в Лос-Анджелес покорять Голливуд из родной Британской Колумбии. Уже тогда Джон Питерс заметил большой потенциал красавицы. Он отговаривал ее от съемок в Playboy, однако амбициозная блондинка считала его занудой и не обратила внимания на советы.

Я зашел и увидел этого маленького ангела, сидящего в баре. Это была Памми. Ей было 19 лет. Я знал, что она будет большой звездой. Конечно, Хефнер любил ее и видел ее красоту. Памела была девушкой, которая без макияжа была превосходной. Она была очень умная и очень талантливая,

Именно кинопродюсер в свое время помог Памеле Андерсон начать карьеру в кино. Он спонсировал ее занятия по танцам, актерскому мастерству и вокалу. Еще тогда Джон Питерс предложил фотомодели жениться, однако ее отказ базировался на значительной разнице в возрасте. Слова продюсера были пророческими, ведь он убедил красавицу, что через 30 лет возраст не станет препятствием для брака.

В ней намного больше, чем кажется на первый взгляд, иначе я бы не полюбил ее так сильно. Везде есть красивые девушки. Я мог бы выбрать любую, но в течение 35 лет я хотел только Памелу. Она делает меня диким, в хорошем смысле. Она вдохновляет меня. Я защищаю ее и отношусь к ней так, как она того заслуживает, – заверил Джон Питерс.

Этот брак стал пятым для обеих звезд. Первым мужем Андерсон был рокер Томми Ли, с которым она состояла в браке три года и родила двух сыновей. Вторым мужем актрисы был известный рок-музыкант Кид Рок, но через год пара рассталась. Впоследствии Памела дважды выходила замуж за игрока в покер Рика Саломона, однако их отношения окончательно закончились в 2015 году.

Личная жизнь Питерса не менее насыщена. Он четыре раза женился и имеет пятерых детей. Джон Питерс имел громкие личные и деловые отношения с Барбра Стрейзанд в середине 1970-х и 1980-х годов.