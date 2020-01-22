Миша Марвин стал жертвой ограбления: детали преступления

Новости шоу бизнеса:Брат певицы TAYANNA потерял все деньги, которые вез с собой.

Певец Миша Марвин, который живет и выступает в России. Родного брата TAYANNA обокрали в вагоне поезда.

Об этом Миша Марвин рассказал на инстаграм-странице. По словам певца, он приобрел билеты на поезд "Москва – Одесса". Артист выбрал спальный вагон, чтобы с комфортом добраться до Киева. Однако в закрытом купе и произошло ограбление.

Воры заблаговременно подсыпали в чай Миши Марвина снотворное, потому преступление произошло без лишнего шума и сопротивления.

Поехал я домой в Киев. Поезд "Москва-Одесса", шестой вагон (СВ). Подсыпают в чай снотворное, вы засыпаете и остаетесь без денег Проверено на собственной шкуре. Кто ездит по этому маршруту, не пейте чай и закрывайте двери, – посоветовал Миша Марвин.

Как известно, артист родом из Черновцов. Однако, в отличие от своей сестры, Миша Марвин решил строить карьеру в России. В 2013 году певец сотрудничал с лейблом Black Star российского рэпера Тимати, а потом начал успешную сольную карьеру. Миша Марвин довольно часто посещает своих родственников в Украине, что охотно демонстрирует в сети.

"Родители учили любить друг друга и поддерживать всю жизнь, кем бы ты ни был и где бы ни был! Моя кровь Миша Марвин", – рассказывала ранее TAYANNA.

Миша Марвин – не единственный, кого недавно ограбили. Российская гастролерша MARUV потеряла наличные MARUV ограбили в Киеве: какие вещи украли у артистки , документы и новогодние подарки родным. Воры забрали вещи артистки из ее машины, припаркованной в центре Киева.