В Сети появились эффектные снимки из тайного выхода Меган Маркл

Герцоги Сассекские сейчас находятся в Канаде, где наслаждаются досугом со своим сыном Арчи. Однако принц Гарри и Меган Маркл не забывают и о поклонниках: в сети они опубликовали эффектные снимки из тайного визита представительницы дворца в благотворительную организацию.
Соответствующей информацией герцоги Сассекские поделились на инстаграм-странице. В заметке принц Гарри и Меган Маркл признались, что незадолго до того, как они объявили о сложении королевских обязанностей, представительница королевской семьи осуществила несколько тайных встреч. Среди них - визит в центр помощи бездомным животным Mayhew, что в Лондоне.
"В начале этого месяца герцогиня Сассекская встретилась с удивительными людьми, которые работают в Mayhew, чтобы узнать, каких успехов они добились за год работы. Меган стала покровительницей этого приюта в январе 2019 года. Герцогиня понимает важность связи животных с людьми и выражает благодарность работникам центра за работу, которую они выполняют изо дня в день", - говорится в официальном заявлении.
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Earlier this month, The Duchess of Sussex popped in to see the amazing people at Mayhew to hear about the incredible progress made throughout the festive period. The Duchess of Sussex, having been proud patron of Mayhew since January 2019 and long understanding the connection between animal and community welfare, applauds the people at Mayhew for the vital work that they do every day. From cats and dogs who have found new homes to animal welfare cases handled in the community - @TheMayhew believes in the power of togetherness and the special bond between humans and animals. Image © SussexRoyal
Для этого особого выхода Меган Маркл выбрала черный штанний костюм, к которому подобрала голубую рубашку. Выглядела герцогиня Сассекская отлично, демонстрируя уверенность и особую элегантность на встрече.
Как известно, это не единственная организация, которую Меган Маркл посетила перед выездом в Канаду. За день до объявления резонансного заявления герцогиня Сассекская посетила Королевский театр в Лондоне, где с 2019 года является патроном.
Инсайдеры сообщают, что Меган Маркл изначально планировала Меган Маркл вернулась в Канаду, оставив принца Гарри в Лондоне пробыть в Лондоне всего 3 дня и за это время успеть осуществить официальный выход с принцем Гарри в Дом Канады, а также посетить свои благотворительные организации, чтобы подготовить их к оглашению заявления. Только после того, как она уладила все дела, герцогиня Сассекская вернулась в Ванкувер к своему сыну Арчи Гаррисону.