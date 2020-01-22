В Сети появились эффектные снимки из тайного выхода Меган Маркл

Новости шоу бизнеса:Встреча была не анонсированной для СМИ и закрытой, поэтому только теперь в сети появились первые фото герцогини.

Герцоги Сассекские сейчас находятся в Канаде, где наслаждаются досугом со своим сыном Арчи. Однако принц Гарри и Меган Маркл не забывают и о поклонниках: в сети они опубликовали эффектные снимки из тайного визита представительницы дворца в благотворительную организацию.

Соответствующей информацией герцоги Сассекские поделились на инстаграм-странице. В заметке принц Гарри и Меган Маркл признались, что незадолго до того, как они объявили о сложении королевских обязанностей, представительница королевской семьи осуществила несколько тайных встреч. Среди них - визит в центр помощи бездомным животным Mayhew, что в Лондоне.

"В начале этого месяца герцогиня Сассекская встретилась с удивительными людьми, которые работают в Mayhew, чтобы узнать, каких успехов они добились за год работы. Меган стала покровительницей этого приюта в январе 2019 года. Герцогиня понимает важность связи животных с людьми и выражает благодарность работникам центра за работу, которую они выполняют изо дня в день", - говорится в официальном заявлении.

Для этого особого выхода Меган Маркл выбрала черный штанний костюм, к которому подобрала голубую рубашку. Выглядела герцогиня Сассекская отлично, демонстрируя уверенность и особую элегантность на встрече.

Как известно, это не единственная организация, которую Меган Маркл посетила перед выездом в Канаду. За день до объявления резонансного заявления герцогиня Сассекская посетила Королевский театр в Лондоне, где с 2019 года является патроном.

Инсайдеры сообщают, что Меган Маркл изначально планировала Меган Маркл вернулась в Канаду, оставив принца Гарри в Лондоне пробыть в Лондоне всего 3 дня и за это время успеть осуществить официальный выход с принцем Гарри в Дом Канады, а также посетить свои благотворительные организации, чтобы подготовить их к оглашению заявления. Только после того, как она уладила все дела, герцогиня Сассекская вернулась в Ванкувер к своему сыну Арчи Гаррисону.