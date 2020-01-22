Как всегда непревзойденная: Моника Беллуччи поразила образами в Париже

Как известно, в Париже продолжается самое ожидаемое фэшн-событие года – Неделя моды. Поэтому Францию посетили самые популярные модели мира, которые уже успели погулять легендарными подиумами, и актрисы, стремящиеся присмотреть для себя новые брендовые наряды. Среди гостей мероприятия – 55-летняя икона стиля Моника Беллуччи.
Актриса побывала на показе новой коллекции Alexandre Vauthier. С этим дизайнерским брендом Моника Беллуччи сотрудничает уже несколько лет, поэтому не обошла презентацию его одежды. Перед камерами журналистов потрясающая актриса предстала в черном монохромном образе, который является трендовым в этом сезоне.
Моника Беллуччи сделала ставку на черные широкие брюки с завышенной талией, к которым подобрала шелковую блузу и атласный пиджак. Итальянская красавица решила отдать предпочтение туфлям на высоких каблуках и лаконичным украшениям, которые выглядели непревзойденно.
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Monica Bellucci @monicabellucciofficiel attends the Alexandre Vauthier Haute Couture Spring/Summer 2020 show as part of Paris Fashion Week on January 21, 2020 in Paris, France. #monicabellucciofficiel #monicabellucci #monica #bellucci #моника #беллуччи #monica_bellucci #моникабеллуччи
На днях актриса посетила еще один показ. На шоу Dior, где она является амбассадором, Моника Беллуччи пришла в брючном костюме с жакетом. Серое одеяние имело объемный крой, поэтому итальянская модница решила подчеркнуть талию стильным коричневым ремнем.
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Таким образом всего за два дня Недели моды в Париже Моника Беллуччи стала ярким примером того, как темные наряды могут выглядеть эффектно.