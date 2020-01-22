Рок-группа Aerosmith начала 2020 год со скандала: подробности

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Среда, 22.01.2020
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21:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Барабанщик коллектива Джои Крамер подал на своих коллег в суд.

Барабанщик рок-группы Джои Крамер подал в суд за нарушение условий контракта. По данным таблоида Billboard, дело уже взяли на рассмотрение американские служители Фемиды.

В иске Джои Крамер утверждает, что весной 2019 года он получил травму руки и не мог участвовать в репетициях и концертах группы. К работе он готов был вернуться уже осенью. Однако участники Aerosmith отказали ему и запланировали выступления без Джои Крамера. Такое своеобразное увольнение барабанщик считает нарушением его прав, ведь его коллеги нарушили условия его контракта.

В заявлении также говорилось, что Джои Крамер не сможет выйти на сцену престижной премии "Грэмми", которая пройдет в ночь на 27 января 2020 года. Шоу Aerosmith проведут без легендарного барабанщика, заменив его на другого музыканта. Крамер утверждает, что не хочет денежной компенсации от группы, а возмущен, что от него так нагло избавились, не давая возможности выступить на вожделенных событиях.

На такое скандальное заявление уже отреагировали представители Aerosmith. Они утверждают: информация от Джои Крамера ложная, ведь коллектив никогда бы не отказался от сотрудничества с ним.

"Джои Крамер – наш брат, его благосостояние имеет для нас приоритетное значение. Однако он не был эмоционально и физически в состоянии выступать с коллективом на протяжении последних 6 месяцев. Мы приглашали его вернуться в группу, но, видимо, он не был готов к этому. Джои ждал последнего момента, чтобы принять приглашение и согласиться выйти на сцену "Грэмми". Но, к сожалению, осталось слишком мало времени для репетиций", – пояснили музыканты.

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Кроме этого, судебный иск Джои Крамера они назвали абсолютным пренебрежением к коллективу. Участники Aerosmith отметили, что за 51 год творческой деятельности все участники стали одной большой семьей. Поэтому музыканты не понимают, почему Джои Крамер решил обратиться в суд.

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Суд, Aerosmith, Иск, Контракт, Рок-группа.
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