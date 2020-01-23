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Канадцы вынудили Меган Маркл и принца Гарри оплачивать свою охрану самостоятельно

Канадцы вынудили Меган Маркл и принца Гарри оплачивать свою охрану самостоятельно
12:32 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Петицию уже доставили в канцелярию премьер-министра, и Джастин Трюдо обязан ее рассмотреть.

Более 80 тысяч канадцев подписали онлайн-петицию с требованием, чтобы принц Гарри и Меган Маркл самостоятельно оплачивали охрану, пока находятся в стране. Об этом пишет издание PageSix со ссылкой на Канадскую федерацию налогоплательщиков.

Безопасность герцога и герцогини Сассекских ежегодно обходилась британской казне в миллионы фунтов стерлингов, и жители Канады в течение 6 дней собрали необходимое количество подписей, заверяющих отказ отдавать свои деньги на их защиту. 

"Канадцы рады приветствовать герцога и герцогиню, но ясно дали понять, что налогоплательщиков нельзя заставлять их поддерживать, пока они здесь живут, - сказал Аарон Удрик, директор Федерации. - Все канадцы желают им всего наилучшего, пока они следуют своим стремлениям к финансовой независимости".

И в Канаде скандал: принц Гарри и Меган Маркл пригрозили судебным иском СМИ

Принц Гарри, Меган и 8-месячный Арчи в настоящее время находятся на острове Ванкувер, готовясь начать новую жизнь вдали от британской королевской семьи. По данным издания Globe and Mail, расходы на защиту семьи могут превышать 10 миллионов долларов в год.

Тем временем Брюс Холлсор из Канадской монархической лиги рассказал газете Vancouver Sun, что принц Гарри "может все еще быть целью для талибов", поскольку во время службы в армии у него было две командировки в Афганистан, где он регулярно участвовал в боевых операциях.

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Канада, Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл.
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