Скачать
Четверг, 23.01.2020
Президент в Иерусалиме помолился за мир в Украине (Фото)
Президент в Иерусалиме помолился за мир в Украине (Фото)
"Информация будет интересной": Кабмин покажет, сколько зарабатывают украинцы
Кабмин покажет, сколько зарабатывают украинцы
Джошуа: Пулев, Усик, Уайлдер - все получат шанс
Джошуа: Пулев, Усик, Уайлдер - все получат шанс
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 января

Отец Меган Маркл рассказал об отношениях с дочерью и королевской семьей

Отец Меган Маркл рассказал об отношениях с дочерью и королевской семьей
13:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Отец герцогини Сассекской решил откровенно рассказать об отношениях с дочкой после королевской свадьбы. Не обошел он вниманием и саму церемонию.

Покой герцогам Сассекским может только сниться. Казалось бы, отец Меган Маркл уже забыл все обиды и отказался общаться с журналистами. Но в 2020 году его возмутило решение дочери о сложении королевских обязанностей, поэтому он дал два скандальных интервью и заявил, что будет выступать в суде против принца Гарри и его жены.

В среду, 22 января, на британском телеканале Channel 5 журналисты показали документальный фильм с названием "Томас Маркл: моя история" (Thomas Markle: My Story). 

По словам Томаса Маркла, он очень жалел, что не попал на свадьбу дочери. За несколько дней до церемонии он согласился за немалое вознаграждение позировать для журналистов с журналом о принце Гарри и Меган Маркл. Однако такой маркетинговый ход в Букингемском дворце восприняли как неуважение. Томас Маркл заявил, что после инцидента имел телефонный разговор с принцем Гарри, который довольно грубо объяснил ошибку мужчины. После этого, как убеждает родственник герцогини Сассекской, он и попал в больницу и перенес операцию на сердце.

"Моя дочь выглядела прекрасно. Жаль, меня не было рядом с ней в тот момент. Конечно, я благодарен принцу Чарльзу за то, что он сделал. Однако признаюсь, что немного поплакал из-за этого. Я до сих пор не могу забыть этот момент... Гарри сказал мне: "Если бы ты меня послушал, с тобой ничего бы не случилось". Я ответил, что сожалею, что не умер, потому что тогда они могли хотя бы притвориться, что им очень грустно. Хотя я уверен, что Меган плакала, когда узнала, что меня не будет на свадьбе, и Гарри тоже был расстроен", – рассказал Томас Маркл.

Кроме этого, отец Меган Маркл заявил, что после церемонии все отреклись от него и его семьи. Герцогиня больше не присылает ему материальную помощь, что возмущает мужчину, ведь все представители монархии стали его должниками.

Они все мои должники: королевская семья, Гарри и Меган. Я должен быть вознагражден за то, что пережил. Дочь обещала, что будет заботиться обо мне, когда я стану старым. Сейчас я уже достиг преклонного возраста, поэтому пора ухаживать за папой, – заявил отец герцогини.

Канадцы вынудили Меган Маркл и принца Гарри оплачивать свою охрану самостоятельно
Канадцы вынудили Меган Маркл и принца Гарри оплачивать свою охрану самостоятельноЧитать полностью

И несмотря на все скандалы, которые вызвал Томас Маркл, он считает, что стал частью королевской семьи. Поэтому он публично призвал принца Гарри к диалогу.

"Для них я не существую. Осознает ли это Гарри или нет, но он теперь тоже является частью моей семьи, а я – частичкой монархии. Нам надо поговорить. Ему уже не 12 лет, он больше не имеет права быть таким недотрогой", - добавил Томас Маркл.

Не обошел вниманием американец и тему отношений с бывшей женой Дорией Редлан. Он убежден, что и она имеет недоразумения с королевской семьей, о чем могут свидетельствовать ее фото. Однако многие пользователи сети восприняли эти слова как абсурдные.

"Я думаю, что у нее тоже есть проблемы с королевской семьей. Я думаю, что они не могут найти для нее места. Она всегда выглядит испуганной, словно олень в свете автомобильных фар", – добавил он.

Как известно, Томас Маркл достаточно остро Они разрушают монархию, удешевляют ее, – отец Меган Маркл отметился острым комментарием прокомментировал и решение принца Гарри и Меган Маркл сложить свои полномочия. Он публично заявил, что герцоги "разрушают монархию".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отношения, Знаменитости, Королевская семья, Отец Меган Маркл, Меган Макрл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
02 Драка в Киеве: Рябошапка открыл дело против Кивы
03 Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле
04 Эпидемия в Китае: аэропорт "Борисполь" получил письмо от лаборатории Минздрава
05 Есть и худеть: продукты питания, в которых совсем нет калорий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
В ООС ранили украинского военнослужащего
В ООС ранили украинского военнослужащего
Мультфильму по мотивам &quot;Ведьмака&quot; быть: Netflix начал разработку проекта
Мультфильму по мотивам "Ведьмака" быть: Netflix начал разработку проекта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь