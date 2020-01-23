Отец Меган Маркл рассказал об отношениях с дочерью и королевской семьей

Новости шоу бизнеса:Отец герцогини Сассекской решил откровенно рассказать об отношениях с дочкой после королевской свадьбы. Не обошел он вниманием и саму церемонию.

Покой герцогам Сассекским может только сниться. Казалось бы, отец Меган Маркл уже забыл все обиды и отказался общаться с журналистами. Но в 2020 году его возмутило решение дочери о сложении королевских обязанностей, поэтому он дал два скандальных интервью и заявил, что будет выступать в суде против принца Гарри и его жены.

В среду, 22 января, на британском телеканале Channel 5 журналисты показали документальный фильм с названием "Томас Маркл: моя история" (Thomas Markle: My Story).

По словам Томаса Маркла, он очень жалел, что не попал на свадьбу дочери. За несколько дней до церемонии он согласился за немалое вознаграждение позировать для журналистов с журналом о принце Гарри и Меган Маркл. Однако такой маркетинговый ход в Букингемском дворце восприняли как неуважение. Томас Маркл заявил, что после инцидента имел телефонный разговор с принцем Гарри, который довольно грубо объяснил ошибку мужчины. После этого, как убеждает родственник герцогини Сассекской, он и попал в больницу и перенес операцию на сердце.

"Моя дочь выглядела прекрасно. Жаль, меня не было рядом с ней в тот момент. Конечно, я благодарен принцу Чарльзу за то, что он сделал. Однако признаюсь, что немного поплакал из-за этого. Я до сих пор не могу забыть этот момент... Гарри сказал мне: "Если бы ты меня послушал, с тобой ничего бы не случилось". Я ответил, что сожалею, что не умер, потому что тогда они могли хотя бы притвориться, что им очень грустно. Хотя я уверен, что Меган плакала, когда узнала, что меня не будет на свадьбе, и Гарри тоже был расстроен", – рассказал Томас Маркл.

Кроме этого, отец Меган Маркл заявил, что после церемонии все отреклись от него и его семьи. Герцогиня больше не присылает ему материальную помощь, что возмущает мужчину, ведь все представители монархии стали его должниками.

Они все мои должники: королевская семья, Гарри и Меган. Я должен быть вознагражден за то, что пережил. Дочь обещала, что будет заботиться обо мне, когда я стану старым. Сейчас я уже достиг преклонного возраста, поэтому пора ухаживать за папой, – заявил отец герцогини.

И несмотря на все скандалы, которые вызвал Томас Маркл, он считает, что стал частью королевской семьи. Поэтому он публично призвал принца Гарри к диалогу.

"Для них я не существую. Осознает ли это Гарри или нет, но он теперь тоже является частью моей семьи, а я – частичкой монархии. Нам надо поговорить. Ему уже не 12 лет, он больше не имеет права быть таким недотрогой", - добавил Томас Маркл.

Не обошел вниманием американец и тему отношений с бывшей женой Дорией Редлан. Он убежден, что и она имеет недоразумения с королевской семьей, о чем могут свидетельствовать ее фото. Однако многие пользователи сети восприняли эти слова как абсурдные.

"Я думаю, что у нее тоже есть проблемы с королевской семьей. Я думаю, что они не могут найти для нее места. Она всегда выглядит испуганной, словно олень в свете автомобильных фар", – добавил он.

Как известно, Томас Маркл достаточно остро Они разрушают монархию, удешевляют ее, – отец Меган Маркл отметился острым комментарием прокомментировал и решение принца Гарри и Меган Маркл сложить свои полномочия. Он публично заявил, что герцоги "разрушают монархию".