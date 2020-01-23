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Воссоединение года: Ченнинг Татум замечен в компании со своей экс-женой (Фото)

Воссоединение года: Ченнинг Татум замечен в компании со своей экс-женой (Фото)
18:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Сторонники Ченнинга Татума и Джесси Джей начали день с хорошей новости. Звездная пара не выдержала и месяца разлуки и вновь объявила о воссоединении.

Как сообщает издание People со ссылкой на анонимного инсайдера из близкого окружения актера, разрыв отношений пошел влюбленным на пользу. Теперь Ченнинг Татум и Джесси Джей больше ценят друг друга и наслаждаются каждым днем, проведенным вместе.

"Они сделали паузу и провели несколько недель друг без друга, но в итоге решили, что им действительно лучше быть вместе, чем порознь. Они очень счастливы, поскольку снова могут проводить время вместе", – рассказал инсайдер.

В середине января Ченнинг Татум и Джесси Джей сфотографировали папарацци во время шоппинга в Лос-Анджелесе. По словам очевидцев, звезды не скрывали своих чувств, поэтому обнимались и целовались на публике. Кроме этого, инсайдеры рассказали что знаменитая певица даже поселилась в имении Ченнинга Татума.

 
 
 
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Публикация от People Magazine (@people)

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Как известно, в апреле 2018 года Ченниг Татум развелся со своей женой Дженной Деван. Уже через полгода актера заметили на свидании с певицей Джесси Джей. В сети сразу же начали обвинять звезду в разбитии семьи, однако артистка заявила, что на решение актера не имела никакого влияния, ведь начала встречаться с ним после официального развода. Однако уже в декабре 2019 года в СМИ появилась информация, что Татум и Джесси Джей больше не вместе Ченнинг Татум и Джесси Джей больше не вместе, – СМИ .

"Там не было никакой драмы. Они просто решили разойтись. Они остались хорошими друзьями. У них разные приоритеты в жизни, мало общего. Их отношения были полны веселья, но ни к чему серьезному это не привело. Кроме того, Ченнингу нужно много времени проводить в Лос-Анджелесе, чтобы общаться с шестилетней дочерью Эверли, а Джесси выбирает родную Великобританию. Но у них все еще теплые отношения", – рассказывал ранее инсайдер.

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Все по теме:

Ченнинг Татум, Джесси Джей, Знаменитости, Звезды, Актер, Певица, Британская певица, Голливудский актер.
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