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Владимир Остапчук опубликовал то самое фото из суда (Фото)

Владимир Остапчук опубликовал то самое фото из суда (Фото)
20:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Телеведущий Владимир Остапчук даже из собственного развода может с легкостью сделать своеобразное шоу.

На официальной инстаграм-странице он опубликовал драматическое фото, сделанное после заседания суда. На кадре видно, как Владимир Остапчук позирует перед камерой, находясь на месте обвиняемых в преступлениях. Снимок шоумен сделал в Подольском районном суде Киева, где состоялось рассмотрение его заявления о разводе с Еленой Войченко.

В заметке Владимир Остапчук признался, что после объявления новости о разрыве его страницу засыпали хейтеры. Поэтому телеведущий заявил, что не нуждается в советах. Да и помогать другим сделать свой выбор шоумен не намерен.

"Меня буквально засыпали вопросами и советами по похожей со мной ситуации. Расставаться или нет, а как же дети, может, потерпеть и т. д. Чужая семья – темный лес. Поэтому советов никаких я вам дать не могу. Это ваша жизнь, ваш путь и ваши решения. Единственное, что нужно помнить всегда – жизнь дана лишь раз, в этом и ее прелесть. Больше такого не будет никогда. Поэтому живите здесь и сейчас. Отдельное "спасибо" за дельные советы по обустройству моей личной/семейной и сексуальной жизни – давайте я как-нибудь сам", – заявил Владимир Остапчук.

 
 
 
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Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Кроме этого, телеведущий добавил, что "развод – это не "бросить детей", "забыть" или "быть эгоистом". Хороший папа может жить отдельно, а плохой – всю жизнь рядом".

Владимир Остапчук с адвокатом / Instagram / @vova_ostapchuk

Что известно о разводе Владимира Остапчука?

Впервые о разрыве отношений Владимира Остапчука и Елены Войченко заговорили еще в конце октября 2019 года. Пара подтвердила информацию после того, как она появилась едва ли не во всех украинских СМИ. Особое внимание разрыв привлек из-за того, что в то время Владимир Остапчук был участником "Танцев со звездами 2019" и демонстрировал в видеодневнике, как к нему на репетицию пришли дети.

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"В сети появилась информация о нашем разводе. Да, это правда. Жизнь непредсказуема и так случается. Искренне скажем, что мы не хотим выносить наши личные отношения на всеобщее обозрение. Мы особенно трепетно оберегаем наше личное пространство, ведь у нас двое замечательных детей", - рассказали Владимир и Елена.

После немалого резонанса в сети и нападения хейтеров телеведущий в прямом эфире шоу попросил у людей уважать его решение. Среди вероятных причин развода – проживание на две страны.

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Развод, Знаменитости, Звезды, Фото, Телеведущий, Владимир Остапчук.
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