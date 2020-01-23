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Тина Кароль рассказала о реакции сына на слухи насчет романа с Даном Баланом (Видео)

Тина Кароль рассказала о реакции сына на слухи насчет романа с Даном Баланом (Видео)
21:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Тина Кароль каждый раз дает все больше поводов для слухов о ее возможном романе с Даном Баланом.

В новом выпуске программы "Слава+" звезда призналась, что сын был не в восторге от новостей о предполагаемом отчиме в его семье.

Новый выпуск программы "Слава+" появился на ютуб-канале "Люкс ФМ" 23 января, где Тина и поделилась эксклюзивными новостями о ее жизни. В частности, и о 11-летнем сыне Вениамине, который неохотно поддерживает флирт мамы с Баланом.

"Когда Веня был на "Рождественских историях", то сказал, что ему не понравились шутки: "Они шутят, что ты выходишь замуж за Балана? Зачем ты поддерживаешь эти пустые разговоры?" – рассказала Тина.

И хотя певица сразу исправилась и сказала, что не поддерживает подобных слухов и разговоров, но не скрывает, что между ней и Даном Баланом случилась химия.

"Случился дуэт, случилась музыка, произошло чудо..." – лаконично отметила артистка.

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Напомним, что Тина Кароль и Дан Балан в 2019 году были судьями "Голоса страны-9", где все и началось. Именно там зажигательный артист обратил внимание на украинскую певицу и постоянно уделял особое внимание украинке, не смотря на зрителей и прессу. Мужчина постоянно подчеркивал, что лучшее, что с ним случилось на проекте – это Тина. Осенью 2019 года они вместе появились на одной сцене, где исполнили новый совместный хит "Домой", который не обошел внимание пользователей, ведь на сцене кипели настоящие эмоции и страсть между звездами. И хотя певцы открещиваются от всех слухов о романе, но фанаты уверены, что между ними давно уже пролетела искра. В 2020 году Тина и Дан снова стали судьями 10 сезона шоу "Голос страны", где в очередной раз неприкрыто флиртуют друг с другом.

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Роман, Тина Кароль, Знаменитости, Сын, Звезды, Дан Балан.
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