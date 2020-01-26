А ей 51: Селин Дион похвасталась растяжкой (Видео)

Певица Селин Дион не только завораживающе поет, но, как оказалось, может похвастаться и еще отличной растяжкой.
В своем Instagram она однажды поделилась моментом с тренировки по стретчингу, а сейчас же опубликовала в соцсети результат своей работы.
51-летняя звезда легко разъезжается на шпагат. Такой ловкости может позавидовать и королева шпагатов Анастасия Волочкова.
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Stretching into the weekend like…. - Team Céline . S’étirer pour bien commencer le weekend … - Team Céline . : @dee_termined_girl
"Огонь!"; "Браво, Селин"; "Вы великолепны"; "Королева"; "В два раза моложе, но не умею так!"; "Легендарная растяжка", — оставляют восхищенные комментарии фолловеры.