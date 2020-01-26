Скачать
Воскресенье, 26.01.2020
Десятки умерших и сотни заболевших: что происходит в Китае
Десятки умерших и сотни заболевших: что происходит в Китае
Дожди и мокрый снег: синоптики удивили прогнозом погоды
Дожди и мокрый снег: синоптики удивили прогнозом погоды
Исторический момент в ММА: Сайборг завоевала титулы в четырех промоушенах
Исторический момент в ММА: Сайборг завоевала титулы в четырех промоушенах
26 января - приметы и обряды в Ермилов день
26 января - приметы и обряды в Ермилов день

А ей 51: Селин Дион похвасталась растяжкой (Видео)

А ей 51: Селин Дион похвасталась растяжкой (Видео)
10:25 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:51-летняя певица легко разъехалась в шпагате, чем восхитила поклонников.

Певица Селин Дион не только завораживающе поет, но, как оказалось, может похвастаться и еще отличной растяжкой.

В своем Instagram она однажды поделилась моментом с тренировки по стретчингу, а сейчас же опубликовала в соцсети результат своей работы.

51-летняя звезда легко разъезжается на шпагат. Такой ловкости может позавидовать и королева шпагатов Анастасия Волочкова.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Stretching into the weekend like….  - Team Céline . S’étirer pour bien commencer le weekend …  - Team Céline .  : @dee_termined_girl

Публикация от Céline Dion (@celinedion)

Селин Дион прервала концерт, чтобы сообщить со сцены о смерти матери

"Огонь!"; "Браво, Селин"; "Вы великолепны"; "Королева"; "В два раза моложе, но не умею так!"; "Легендарная растяжка", — оставляют восхищенные комментарии фолловеры. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Селин Дион, Певица, Растяжка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как Зеленский отпраздновал свой день рождения: СМИ узнали детали
02 Высокое давление: как добиться нормализации без использования лекарств
03 Кулеба о поздравлении Зеленским Путина: До примирения очень далеко еще
04 Даша Астафьева поделилась жаркими кадрами из новой фотосессии (Фото)
05 Итоги дня 25 января: Наивысший уровень опасности в Китае и землетрясение в Турции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сенцов о политике: Я – максимально свободный человек
Сенцов о политике: Я – максимально свободный человек
Сильное землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших резко возросло
Землетрясение в Турции: число жертв возросло
Боевики на Донбассе 10 раз обстреляли украинские позиции
Боевики на Донбассе 10 раз обстреляли украинские позиции
Завтрак у Tiffany, а ужин у Louis Vuitton: именитый бренд открывает ресторан
Завтрак у Tiffany, а ужин у Louis Vuitton: именитый бренд открывает ресторан
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь