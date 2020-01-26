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Какой была первая встреча Селены Гомес и Дженнифер Энистон (Видео)

Какой была первая встреча Селены Гомес и Дженнифер Энистон (Видео)
15:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Эта встреча дала старт для их длительной и прочной дружбы.

Знаменитая американская певица призналась, что росла на культовом сериале "Друзья". Именно поэтому первая встреча с кумиром героиней Рейчел Грин в подростковом возрасте навсегда запомнилась звезде, а увлечение любимой актрисой переросло в настоящую дружбу между знаменитостями.

На днях Дженнифер Энистон решила примерить роль телеведущей и заменила свою звездную коллегу в эфире популярной программы "Шоу Эллен ДеДженерес" на американском телевидении. Появление актрисы вызвало настоящий резонанс и повышенный интерес зрителей к эксклюзивному выпуску.

Гостьей шоу стала 27-летняя исполнительница Селена Гомес, не сдержалась, чтобы не вспомнить забавную историю знакомства с американской актрисой. Девушка призналась, что тоже относится к ярым фанатам комедийного ситкома "Друзья", который сделал Дженнифер Энистон всемирно известной. Как выяснилось, певица значительно лучше помнит эту знаковую встречу, которая состоялась в довольно нестандартном месте – ванной комнате. 

Никто тогда вообще не знал, кто я такая. А ты была в ванной, одетая в черное платье. Я думаю, это было мероприятие Vanity Fair или что-то в этом роде. Ты только вышла из ванной, а мое сердце просто остановилось. Я просто сошла с ума и сразу побежала к маме рассказывать ей, что я только что видела Дженнифер Энистон, – радостно вспомнила Селена Гомес.

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Дженнифер Энистон вспомнила, что певица была гостьей в ее доме, где они вместе проводили вечера за пиццей. В свою очередь Селена на страницах своего Инстаграма призналась, что актриса стала знаковой фигурой в ее жизни, и отметила ее великолепное чувство юмора и доброе сердце.

Она – сестра, которую все хотели бы, она – друг, которого все заслуживают. Я не знаю лучшего человека, – заверила Селена Гомес в эфире программы.

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Селена Гомес, Знаменитости, Дженнифер Энистон, Встреча.
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