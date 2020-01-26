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Певица Джамала вспомнила, какими были три сезона талант-шоу Голос страны

Певица Джамала вспомнила, какими были три сезона талант-шоу Голос страны
19:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На личной странице в инстаграме звезда поделилась архивными кадрами самых эффектных образов и пожелала новому тренерскому составу мужества и сил.

Знаменитая украинская певица на протяжении трех лет занимала судейское кресло вокального проекта "Голос страны". 

19 января на телеканале "1+1" состоялась премьера юбилейного десятого сезона шоу "Голос страны". В этом году среди тренеров раз оказались Тина Кароль, молдавский артист Дан Балан, певец Монатик. А вот рэпер Потап разделил двойное кресло с женой Настей Каменских, у которой уже был опыт наставницы в вокальном проекте, однако судейское кресло "Голоса страны" занимает впервые.

Певица, которая принесла победу Украине на международном песенном конкурсе Евровидение в 2016 году передала ответственность своим звездным коллегам. Джамала возглавляла тренерский состав в течение трех лет. Она успела совмещать съемки в двух взрослых и одном детском сезонах "Голоса страны" с воспитанием сына Эмира-Рахмана. Звезда вспомнила, каким для нее выдался судейский опыт. 

 
 
 
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“Голос країни” — унікальний проект, який дозволяв мені змінюватись і міняти, навчати та навчатись. Експерименти, імпровізації, спонтанні дуети з учасниками, тренерами, зміни образів (де, як не на такому шоу бавитися з вбранням?) Часом було складно емоційно відчувати розчарування учасників після відмови, іноді образи, їх хвилювання перед виступами... ⠀ Як наставник двох сезонів @goloskrainy_official та одного @golos.dity скажу, що це дуже серйозне випробування для всіх сторін. ⠀ Вітаю новий тренерський склад “Голосу”! Він такий зірковий і великий, мені здається, що місця серед учасників має вистачити всім Бажаю колегам гарного сезону та мужності (саме так, не дивуйтесь!) Друзі, оберіть справжній Голос нашої країни! @realpotap @kamenskux @monatik_official @tina_karol @danbalan @zavaduk @olgaslon ⠀ А ви вже дивились? Як вам початок? ⠀ #голоскраїни #джамала #jamala #юрийжуйков

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Голос страны – уникальный проект, который позволял мне меняться и менять, учить и учиться. Эксперименты, импровизации, спонтанные дуэты с участниками, тренерами, изменение образов. Временами было сложно эмоционально чувствовать разочарование участников после отказа, иногда обиды, их волнение перед выступлениями, – призналась Джамала.

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Народная артистка Украины отметила, что вокальный проект является очень серьезным испытанием для всех сторон. Именно поэтому Джамала поспешила пожелать знаменитым коллегам мужества, которое обязательно им пригодится в течение всего шоу.

Приветствую новый тренерский состав "Голоса"! Он такой звездный и большой, мне кажется, что места среди участников должно хватить всем. Друзья, выберите настоящий Голос нашей страны! – отметила певица.

Трогательные слова она дополнила архивными кадрами образов, каждый из которых был смелым экспериментом. Предлагаем и вам вспомнить, какими нарядами поражала звезда в течение трех лет талант-шоу "Голос страны".

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